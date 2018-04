Renard: 'Standard vorig seizoen? Dat was een fiasco'

Hoe kijkt Olivier Renard terug op de mislukte campagne van vorig seizoen? 'Dat was een fiasco', kijkt de sportief directeur in eigen boezem. 'Je had vorig seizoen om het even welke trainer voor de groep kunnen zetten, het zou niet gewerkt hebben. Er waren te veel spelers voor dezelfde posities. We transfereerden een speler en 24 uur later werd er voor dezelfde positie een andere gehaald. Waarom zou een speler dus vertrouwen hebben in ons project?'

'Je kunt geen kleedkamer met 34 spelers onder controle houden, goed wetende dat het nummer 34 Mohamed Yattara is, een speler die we voor een aanzienlijk bedrag hadden gehaald. Nu hebben we 25 spelers en het nummer 22 is een jonge gast die blij is om erbij te lopen. Dat heeft uiteraard een invloed op de trainingsintensiteit.'

'Mensen vergeten dat er héél veel kwaliteit school in de ploeg van vorig seizoen', wil Renard nog kwijt. 'De kleedkamermentaliteit was echter helemaal anders - spelers zetten toen hun persoonlijke doelen op één. Nu hebben we een gezonde kleedkamer. In het voetbal moet alles kloppen. Daarom heb ik er geen moeite mee om mijn verantwoordelijkheden op te nemen bij enkele niet geslaagde transfers. We hadden ook geen andere keuze dan spelers te laten vertrekken die op huurbasis speelden.'

'In sommige gevallen heeft de speler zelf geweigerd om te vertrekken. Denk maar aan Belfodil. In de zomer ontvingen we een bod van meer dan 10 miljoen euro, maar hij liep er niet warm voor. Alle respect daarvoor.'

'Los van de aanstelling van een nieuwe coach hebben we ook de ploeg moeten heropbouwen', legt Olivier Renard uit. 'De werkwijze bij de rekrutering is ook hervormd. Het is aan mij om spelers voor te stellen en daarna heb ik de goedkeuring nodig van drie mensen: de coach, de scoutingcel en de voorzitter, die akkoord moet gaan met het financiële gedeelte. Het is al gebeurd dat we namen doorkregen, maar dat we er niet op in zijn gegaan omdat de coach het niet zag zitten. We hebben geopteerd voor een complete integratie van Sá Pinto in het transferbeleid.'

Maar wat als straks Michel Preud'homme neerstrijkt op Sclessin, zoals algemeen aangenomen wordt? En wat betekent dat dan voor de positie van Renard? 'Ik heb nooit ontkend dat er contacten zijn geweest met Preud'homme. Ik heb in dat dossier dezelfde modus operandi gebruikt als bij spelers. Ik weet bijvoorbeeld dat een belangrijke speler als Luyindama straks verkocht kan worden. Ik ben dus verplicht om op voorhand te plannen en met centrale verdedigers te praten.'

'Mijn aanpak zal dezelfde zijn als ik op zoek moet gaan naar een nieuwe trainer. We hebben elkaar ontmoet voor een match van Standard. Meer niet. Al de rest is onzin. Er is niets beslist en er is niets getekend. We onderhandelen zelfs nog met Sá Pinto. Dit kan ik wel zeggen: ik ben niet God op Standard. Venanzi weet wat ik kan, wat ik niet kan, wat ik wil doen en wat ik niet wil doen. Het maakt mij dus niet uit welke titel ik straks krijg - ik kan mijn ego gerust opzij zetten - maar ik wil wel weten wat mijn rol zal zijn binnen de club.'

