Renard: 'We hebben inderdaad aan Ferrera gevraagd om Dimata niet op te stellen in PO2'

'Het frustrerendste is dat we negende worden, op tien punten van play-off 1, met een pak spelers die gegeerd zijn bij grote clubs. Spelers voor wie er aanbiedingen zijn, en niet voor 100.000 euro, hé!' De bittere pil is nog altijd niet doorgeslikt bij Olivier Renard. De sportief directeur van de Rouches gaat in het gesprek ook dieper in op enkele namen.

Olivier Renard over...

... Adrien Trebel: 'Adrien Trebel was een zeer interessante speler voor ons, een belangrijke schakel in de keten. Enkele dagen voor zijn vertrek zei ik hem nog dat ik hem een van de beste acht spelers in de competitie vond. Zijn vertrek heeft een leemte nagelaten. Maar ik was niet de enige die geen fan was van zijn mentaliteit. Heel de club, heel de groep. Ik sta dicht bij de kleedkamer, ik vang geregeld wat op. Tijdens de stage heeft onze groep trouwens te kennen gegeven dat Trebel maar beter wegbleef! En als hij dan toch wegging, dan liever naar Anderlecht dan naar Gent. Het is bizar: je stelt je wintermercato af op het verbeteren van de mentaliteit en achteraf blijkt het nog erger te zijn.'

... Orlando Sa: 'Hij heeft veel clubs gehad in een korte tijdspanne, maar soms wil een nomade zich ook weleens graag ergens vestigen.'

... Ishak Belfodil: 'Belfodil en Everton, dat sloeg in als een bom. Er zijn veel versies over het afspringen van die transfer. Zo veel dat we het zelfs bij Standard niet allemaal meer begrepen.'

... Ivan Santini: 'We hebben hem voor een mooi bedrag verkocht en Sá en Belfodil haalden we gratis. Het salaris van die twee, voor hun opwaardering, was ongeveer gelijk aan dat van Santini.'

... Landry Dimata: 'Natuurlijk beseften we dat het een fenomeen was. Ik heb uren met hem gepraat, maar ik begreep op den duur dat er niks aan te doen was, dat hij niet zou blijven. Op dat moment hebben we inderdaad aan Yannick Ferrera gevraagd om hem niet op te stellen in PO2. Stel je voor dat hij speelt, dat hij goals maakt en dan vertrekt...'

... Alexander Scholz: 'Een goeie kapitein, want hij is een toonbeeld van professionalisme, maar niet iemand die het verschil zal maken.'

... Dieumerci Ndongala: 'De bewering dat zijn transfer 300.000 euro commissie aan Mogi Bayat opgebracht heeft, slaat nergens op. Die commissie was zo belachelijk dat ik ze uit respect voor Bayat niet zal bekendmaken.'