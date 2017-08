René Weiler: de Special One uit Zwitserland

René Weiler was voorbestemd voor succes. Maar een beschadigde enkel verhinderde hem om de dromen te realiseren die hij zich gesteld had. Op zijn 26e laat hij zich opereren door een Duitse specialist die door Uli Hoeness himself was aangezocht. Maar de speler zal nooit meer zijn gevoel volledig terugkrijgen. Een enorme frustratie voor een fysiek erg sterke atleet met een onberispelijke levensstijl.

'Dat was een schok voor hem', verklaart Giorgio Contini. 'Hij kon het niet geloven. Gelukkig heeft hij altijd het nodige gedaan buiten het voetbalveld om zijn nacarrière voor te bereiden of voor het geval hij zich ernstig zou blesseren. Dat bewijst dat hij al visionair was en voortdurend aan de toekomst dacht. Dankzij zijn openheid van geest kon hij goed om met die ontgoocheling.'

Zijn vroegere raadgever onderbreekt even en herneemt dan: 'In feite is hij te intelligent voor deze sport. Eerlijk gezegd ben ik niet zeker of hij nog vele jaren trainer zal blijven. Hij houdt te veel van het leven.'

In 1998 stuurde de beste coach in België van dit moment een brief naar de FIFA om er te mogen werken. Hij vond dat er in deze grote internationale structuur jongeren nodig waren. Maar het is uiteindelijk als interim-trainer dat hij zijn reconversie begon, in Winterthur. Daarna werd hij sportief directeur bij Sankt Gallen in januari 2005. Heinrich Schifferle, een goede vriend van Bruno Huber, ex-bestuurslid van FCW en tegenwoordig voorzitter van de Swiss Football League, herinnert zich die doortocht.

'Ik vond dat die job wat te vroeg kwam voor René en dat het een slecht idee was. Ik had dit zelfs gezegd aan een lid van de directie. René had dat opgevangen en de volgende dag was hij zonder verwittigen naar mijn bureau in Bern gekomen om me uitleg te vragen. Zijn oprechtheid, zijn eerlijkheid, zijn directe manier van handelen: dat is waarom hij er nu staat. Ik ben trots om hem te kennen en zijn carrière te hebben mogen volgen, want René is speciaal. Ik heb hem vaak gezegd dat hij moet opletten en vaart minderen. Maar hij was altijd twee stappen vooruit in zijn denken, ervan overtuigd dat hij de juiste keuze maakte.'

Het avontuur in Sankt Gallen eindigt nochtans met een clash met een van de hoofdsponsors van de club uit Duitstalig Zwitserland. René Weiler bekleedt vervolgens verschillende functies, alvorens hij zich tot revelatie ontpopt in Nürnberg, in de Duitse tweede klasse. 'Toen dit avontuur afliep, zei ik hem dat als hij een beetje wachtte, hij zeker een plaats zou vinden in de Bundesliga. Dan is hij naar Anderlecht gegaan. Ik dacht: als hij mislukt in België, zal hij verbrand zijn in Duitsland. Maar hij heeft de titel gewonnen. Hij heeft dus bewezen dat zijn beslissing de juiste was', voegt Heinrich Schifferle eraan toe. 'Het voetbal heeft nood aan slimme mensen als hij.'

