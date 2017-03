'René Weiler zou nooit Kerstmis halen, en zie nu'

AA Gent tegen KRC Genk in de Europa League. Het is een onwezenlijk gebeuren. Zoals de dubbele confrontatie tussen KV Mechelen en Anderlecht in de herfst van 1988. Herinneringen zullen straks worden bovengehaald over dit eerste Belgische duel in de Europacup. De verwachtingen waren groot. Maar vooral de eerste wedstrijd in Mechelen was schokkend slecht, een rauw en lauw schouwspel dat na de vroege uitsluiting van de Nigeriaanse verdediger Stephen Keshi een giftig karakter kreeg. Een woedende Raymond Goethals trok na deze match de hoofdrol naar zich toe. Hij sneerde na de 1-0-nederlaag dat KV Mechelen niets had laten zien en nam het woord 'degoutant' in de mond. Een paar weken later, toen KV Mechelen in competitieverband een muur had opgetrokken, zei Goethals cynisch dat er op de tribune vijf d...