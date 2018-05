Rode Duivels: deze 28 spelers vormen de voorselectie van Roberto Martinez

Radja Nainggolan is er niet bij op het WK in Rusland. De middenvelder van AS Roma maakt geen deel uit van de 28-koppige selectie die bondscoach Roberto Martinez maandag bekendmaakte in het auditorium van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke.

Voor de 30-jarige Nainggolan, die al langer op gespannen voet leeft met Martinez, is het zijn tweede WK op rij dat hij mist. Vier jaar geleden liet toenmalig bondscoach Marc Wilmots hem eveneens links liggen voor de wereldbeker in Brazilië. Op het EK 2016 in Frankrijk was 'Ninja' er wel bij.

'Radja is een topspeler. Dit is een tactische keuze. In zijn club heeft Nainggolan een belangrijke rol maar die kunnen we hem in onze ploeg niet geven', legde Martinez uit.

De bondscoach selecteerde 'om medische redenen' 28 spelers. Op 4 juni maakt hij zijn definitieve selectie van 23 bekend. Christian Benteke, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Nacer Chadli en Adnan Januzaj mogen nog hopen op het WK. Divock Origi, in 2014 verrassend geselecteerd voor het WK, is er niet bij. Ook Kevin Mirallas ontbreekt.

Voorselectie