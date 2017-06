'Rode Duivels hebben qua spelbeeld geen progressie geboekt sinds vertrek van Wilmots'

S/VM: Wat hebben we geleerd uit de oefenpot van de Rode Duivels tegen Tsjechië?

Jacques Sys: 'Dat er sinds het vertrek van Marc Wilmots geen progressie zit in het spel dat onze nationale ploeg op de mat brengt. Onder Roberto Martínez is er wel meer tactische variatie ingeslopen en speelt de ploeg ook meer als één blok, maar we zien in de loop van een match nog steeds dezelfde manco's bovendrijven als onder Wilmots. Net zoals zijn voorganger horen we Martínez elke keer opnieuw hameren op concentratie. Tegen Tsjechië begon België sterk, maar dan trad toch weer verval op. Hetzelfde in de tweede helft. We zagen ook weer enkele defensieve fouten, al voor de derde wedstrijd op rij, dat wordt toch stilaan onrustwekkend. Kortom: de Rode Duivels voetballen nog steeds bij momenten, met flitsen van grote klasse maar even vaak een terugval. Dat moét beter en efficiënter tegen het WK volgend jaar, want daar zullen de ploeg en de bondscoach pas echt beoordeeld kunnen worden.'

'Je kunt je ook wel afvragen wat het nut is van dergelijke oefenwedstrijden op het einde van een lang seizoen en nadat sommige spelers zelfs al een week vakantie hebben doorgebracht. Misschien is het nuttig met het oog op die kwalificatiewedstrijd tegen Estland, maar in feite klopt er toch iets niet in de samenstelling van de internationale kalender. Het is ongelukkig dat spelers net in deze periode nog moeten opdraven met hun nationale ploeg.'

S/VM: Sven Kums werd ondertussen officieel voorgesteld bij Anderlecht. Is daarmee dé transfer van deze zomer al bekend?

Jacques Sys: 'Als we de Kums te zien krijgen van bij AA Gent wel, ja. Maar dat is nog afwachten. Wat heeft dat mindere jaar bij Udinese met hem gedaan? Speelt dat in zijn hoofd? En bij Anderlecht wordt hij nu ingehaald als een zeer belangrijke speler, terwijl hij bij Gent vanuit de schaduw opgeklommen is: hoe gaat hij met die druk om? Dat zijn vragen die we nu onmogelijk al kunnen beantwoorden.'

'Veel zal ook afhangen van de samenstelling van het middenveld bij Anderlecht. Bij Gent kon Kums excelleren dankzij de werkkracht van Renato Neto naast zich en omdat ze in dienst van hem speelden. Bij Anderlecht zou Dendoncker die functie kunnen vervullen, maar als die vertrekt zie ik niet echt in wie dat vuile werk gaat doen. Kums moet goed omringd zijn om te kunnen schitteren. Als dat lukt, mogen we inderdaad spreken van dé transfer van het jaar. Ze moesten ook iets doen om hun spelniveau op te krikken.'

S/VM: Real Madrid won zaterdag, als eerste club ooit, voor de tweede keer op rij de Champions League. Welke hand heeft trainer Zinédine Zidane daarin?

Jacques Sys: 'Tactisch lijkt hij alvast niets spectaculairs te doen, hij laat zijn spelers voldoende vrijheid. Zijn grootste verdienste is wellicht dat hij zeer goed omgaat met al die ego's en grote namen. Hij slaagde erin hen te overtuigen van het nut van een rotatiesysteem, waardoor ze op het einde van het seizoen bijzonder fris voor de dag kwamen. Kroos en Modric hebben in de finale tegen Juventus geen vijf passes fout gegeven. Ook Ronaldo profiteerde in die eindsprint van zijn frisse benen. De gretigheid die hij telkens weer aan de dag legt, verdient bewondering. Ongeacht zijn egoïsme of verwaande karakter. Hij is bijna altijd groots op de grote momenten: dan ben je wereldtop.'

'Voor Zidane is het wel een eigenaardig parcours als beginnend coach: in je eerste volledige jaar meteen de Champions League en de Spaanse titel winnen, veel meer kan je niet doen. Alles wat nu volgt kan hoogstens nog meer van hetzelfde zijn. Maar ik denk niet dat Zidane zich dat veel aantrekt.'