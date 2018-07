Rode Duivels maken zich op voor Nations League

De Nations League werd in het leven geroepen om de resem oefenwedstrijden die nationale ploegen doorgaans afhaspelen, een extra dimensie te geven. De 55 landen die aangesloten zijn bij de UEFA, nemen deel aan het toernooi. De inzet? Een plaats op het EK 2020.

Verdere uitleg gaan we u hier besparen (lees een uitgebreide handleiding), maar dankzij het nieuwe toernooi maken ook kleinere landen een kans om zich te plaatsen voor het EK 2020, waar in totaal 24 deelnemers welkom zijn.

In de Nations League zijn de 55 landen uit de UEFA-zone ingedeeld in vier divisies: A, B, C en D. In divisie A zitten de landen met het hoogste UEFA-coëfficiënt, in divisie D de landen met het laagste. Zo nemen de beste landen uit Europa het dus tegen elkaar op en de slechtste voetbalnaties ook. Divisie A is nog eens opgesplitst in vier groepen.

België zit, samen met IJsland en Zwitserland, in groep 2. De Rode Duivels hebben het eigenlijk nog getroffen, want de samenstelling van de andere groepen oogt zwaarder: Duitsland, Frankrijk, Nederland (groep 1); Portugal, Italië en Polen (groep 3); Spanje, Engeland en Kroatië (groep 4). Het programma van onze nationale ploeg ziet er als volgt uit: IJsland-België (11 september), België-Zwitserland (12 oktober), België-IJsland (15 november) en Zwitserland-België (18 november). Vóór de openingsmatch tegen IJsland voetbalt België nog een oefenwedstrijd in en tegen Schotland, op 7 september.

De vraag is in hoeverre de grote landen de Nations League serieus gaan nemen. Op 2 december vindt immers de loting plaats voor de EK-kwalificatiegroepen. De 55 landen uit de UEFA-zone worden dan verdeeld over 10 poules van 5 of 6 landen. De beste twee landen per groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Via de Nations League, waar ook 55 landen aan deelnemen, kunnen er vier zich plaatsen voor het EK.