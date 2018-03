Rode Duivels spelen tegen Saoedi-Arabië en op het WK voor het eerst in het geel

Het gele uittenue, met zwarte boord en de Belgische driekleur op de schouders, wordt vandaag officieel voorgesteld door de Belgische Voetbalbond (KBVB) en Adidas.

De Rode Duivels zullen het nieuwe uitshirt voor het eerst dragen in de oefenwedstrijd tegen Saoedi-Arabië in Brussel, volgende week dinsdag 27 maart.

Retro

De gele kleur doet meteen denken aan Brazilië, maar is geïnspireerd op het keeperstenue dat Jean-Marie Pfaff tijdens het EK van 1984 in Frankrijk en het WK in 1986 in Mexico droeg.

Ook retro dus, net als het eerder voorgestelde rode thuisshirt met de retroruiten op de borst (zie foto hieronder). 'Met dit retro-aspect in gedachten, zorgt de graphic op het shirt juist voor een progressieve touch. Samen met de ronde hals krijgt het shirt hiermee een moderne uitstraling', luidt het in een persbericht.

De namen en nummers op het shirt zullen in het zwart gedrukt worden, het broekje heeft ook een zwarte kleur, waarbij de strepen aan de zijkant de Belgische driekleur vervolledigen. Hetzelfde geldt voor de gele kousen, waarbij de zwarte en rode strepen dit effect geven.

Het nieuwe shirt is ook vanaf vandaag te koop voor de fans in de KBVB-webshop en via http://a.did.as/BelgiumAwayKit