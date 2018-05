Rode Duivels spelen WK-oefenduels op nieuwe grasmat in Koning Boudewijnstadion

Maandag werd de overeenkomst tussen de stad en de KBVB al goedgekeurd op de Brusselse gemeenteraad, vanmiddag werd het contract in het bijzijn van bondsvoorzitter Gérard Linard ondertekend in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

De KBVB betaalt voor elke wedstrijd 120.000 euro aan de stad Brussel voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion, bevestigde schepen van Sport Alain Courtois (MR) aan Sport/Voetbalmagazine.

Eén jaar

Het gaat om een nieuwe overeenkomst van een jaar, van 1 juni 2018 tot 30 juni 2019. Dat heeft te maken met de grote onzekerheid over de toekomst van het Koning Boudewijnstadion en de komst van het NEO-project.

'Niemand weet wat er precies zal gebeuren, daarom sloten we liever een contractuele verplichting van een jaar af", aldus Courtois eerder. Een stilzwijgende verlenging behoort tot de mogelijkheden als geen van beide partijen bezwaar intekenen.

Nieuw veld

In het verlengde van de contractondertekening werd ook aangekondigd dat het Koning Boudewijn een nieuwe grasmat en een nieuw scorebord heeft gekregen. Dat betekent dus dat de Rode Duivels de drie oefeninterlands in hun voorbereiding op het WK, komende zaterdag tegen Portugal en vervolgens op 6 en 11 juni tegen respectievelijk Egypte en Costa Rica, op een fonkelnieuw veld zullen spelen.

De KBVB komt voor een deel tussen in de kosten van de nieuwe grasmat, al is niet bekend hoeveel precies.