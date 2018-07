Rode Duivels starten voorbereiding op historische halve finale tegen Frankrijk

Na de mirakelzege tegen Japan, waarin de Rode Duivels vanuit een schijnbaar verloren positie terugknokten, en de eliminatie van toernooifavoriet Brazilië, kan het vertrouwen niet groter zijn in het Belgische kamp. De prestatie van de Belgen is nu al historisch.

Dat neemt niet weg dat de honger naar een finale groot is. Het zal nodig zijn, want met Frankrijk kruist er voor de tweede keer op rij een bijzonder lastige tegenstander het pad van de Rode Duivels. De winnaar van het burenduel is zonder enige twijfel de topfavoriet voor de finale van komende zondag in Luzhniki. De twee andere halvefinalisten Engeland en Kroatië haalden op dit toernooi nog niet het niveau van België en Frankrijk.

Na het tactische meesterstuk tegen Brazilië valt het af te wachten hoe Roberto Martinez het duel tegen de Fransen zal aanpakken. De bondscoach moet sowieso de geschorste Thomas Meunier vervangen en daardoor verhuist Nacer Chadli meer dan waarschijnlijk naar de rechterwingback en komt Yannick Carrasco dan aan de overkant in het team. Voor het overige lijkt er weinig noodzaak om te veranderen na de knalprestatie tegen de Seleçao. De 4-3-3 van Martinez, die in balbezit een 3-4-3 werd, met de snelle omschakeling als uithangbord, draaide bijzonder goed. Kevin De Bruyne blonk uit in een meer aanvallende rol en Marouane Fellaini won voor de rust zowat elk duel. Die slag op het middenveld wordt opnieuw doorslaggevend tegen het Frankrijk van Didier Deschamps, dat in een 4-2-3-1 speelt waarin het gevaar vooral van Antoine Griezmann en Kylian Mbappé komt.

In de voorbereiding op die clash houden de Duivels vast aan het programma dat hen ook voorbij Brazilië loodste. Dat betekent dat er na een dag recuperatie zowel zondag als maandag nog getraind wordt in Dedovsk, pas maandagnamiddag zakt de selectie af naar Sint-Petersburg.