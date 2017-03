Rode Duivels: to-dolijst voor Roberto Martinez

Delen Een transfer voor Kompany en Vermaelen komende zomer lijkt noodzakelijk François Colin

'Bondscoach Roberto Martinez moet hopen dat Vincent Kompany en Thomas Vermaelen niet alleen weer helemaal fit geraken, maar ook op clubniveau wedstrijdritme kunnen opdoen. Daarvoor lijkt een transfer komende zomer noodzakelijk.' Die pertinente conclusie trekt columnist François Colin na het ontgoochelende dubbele gelijkspel van de Rode Duivels tegen Griekenland (1-1) en Rusland (3-3). Colin noemt de defensie van de Belgen 'het grootste probleemgeval' voor Martinez.

Vooral achter de naam van Kompany worden al langer vraagtekens geplaatst bij de nationale elf, maar ook hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine Jacques Sys noemt in zijn edito van deze week 'een fitte Kompany een steunpilaar voor deze ploeg'.

To-dolijst

Na de zwakke vertoning tegen de Grieken hoopten de Rode Duivels de rug te rechten tegen de organisator van het WK van volgend jaar, maar ook in Sotchi moesten ze vrede nemen met een gelijkspel. Daarmee blijft de nationale elf onder de verwachtingen. Martinez miste een rist geblesseerden en voerde in vergelijking met Griekenland maar liefst zeven wissels door, maar heeft onmiskenbaar werk op de plank liggen.

Journalist Peter T'Kint, die de Rode Duivels volgt voor Sport/Voetbalmagazine, benadrukt wel dat er geen reden is om alles op zijn kop te gaan zetten. 'Met een doelpuntenverhouding van +20 is de WK-kwalificatiecampagne uitstekend. Het tegendoelpunt van de Grieken was pas het tweede in deze voorronde.'

Alternatieven

Dat neemt niet weg dat hij, net als Colin, vindt dat er in het defensieve compartiment belangrijke werkpunten voor Martinez liggen. 'Achter het trio Ciman-Alderweireld-Vertonghen gaapt de leegte.'

Hij vindt dat de Spanjaard best wat andere verdedigers uittest. 'Het EK in Frankrijk heeft geleerd dat je niet altijd kan terugvallen op de vaste mensen. Een tot twee alternatieven voor het centrum de kans geven om op het hoogste niveau ervaring op te doen, lijkt een must.'

Te traag

Een oud zeer is ook de vaak te trage balcirculatie en een gebrek aan voetballend vermogen op het middenveld, des te meer bij afwezigheid van Eden Hazard en Kevin De Bruyne. 'Dat bleek vooral zaterdag tegen de Grieken,' vindt Colin. 'Axel Witsel, Marouane Fellaini en Radja Nainggolan zijn vooral defensief nuttig en beslist geen spelmakers. De Bruyne is onmisbaar in die rol, maar op een groot toernooi moet de bondscoach ook een alternatief achter de hand hebben.'

'Ontwikkel het samenspel verder', luidt het advies van T'Kint, 'Zeker tegen ploegen die zich in de verdediging terug trekken, zoals Griekenland. Al te vaak vindt de speler in balbezit te weinig afspeelmogelijkheden. Dan vertraagt het spel, of gaat zo'n voetballer lopen met de bal. Wie een na het EK teleurgesteld Spanje in Brussel aan het werk zag (0-2) of Duitsland tijdens de voorbije twee toernooien, weet dat er daar nog veel werk aan de winkel is.'

Al te gemakkelijk wordt aangenomen dat de Rode Duivels volgend jaar in Rusland een gooi kunnen doen naar de wereldtitel, vindt Colin. 'Nog maar eens is gebleken dat de ploeg daar nog niet klaar voor is.'

Volgende afspraak: het WK-kwalificatieduel in en tegen Estland op 9 juni.