Rode Palacios niet geschorst, Oostende aanvaardt schorsing Siani van één speeldag

De Colombiaanse verdediger van Club Brugge pakte rechtstreeks rood na een half uur spelen. Bij een 0-3 tussenstand trok hij aan de noodrem door Guus Hupperts van Lokeren neer te halen. De Lokerse aanvaller was alleen op weg naar doel en daarom kon ref Delferière niet anders dan hem een rood karton onder de neus te duwen.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Helibelton Palacios (@ClubBrugge) uitsluiting voldoende -- Belgian Football (@Belgianfootball) July 31, 2017

De KBVB liet maandagmiddag weten dat de uitsluiting van Helibelton Palacios voldoende is, hij wordt dus niet verder geschorst. Club leek op weg naar een eenvoudige zege op Daknam, maar de rode kaart van Palacios bracht toch nog even spanning in de wedstrijd. De 0-4, een eigen doelpunt van Marko Miric in de 55e minuut, nam die spanning weer weg.

De intensiteit van de tackle van Sebastien Siani was iets zwaarder dan die van de trekfout van Palacios. Oostende moet zijn middenvelder een speeldag missen en krijgt een geldboete van 400 euro. Toen Siani de fout beging stond de 0-1 einstand in het voordeel van Moeskroen al op het scorebord.

Oostende liet intussen weten dat het akkoord gaat met het voorstel van het Bondsparket. De Kameroener zal dus niet tussen de lijnen staan tijdens de topper op Anderlecht op de tweede speeldag.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Sébastien Siani (@kvoostende) 1 wedstrijd schorsing vanaf 02.08.2017 + boete € 400 -- Belgian Football (@Belgianfootball) July 31, 2017

Maandagvoormiddag gaf de KBVB al te kennen dat de Reviewcommissie geen spelers laat vervolgen door het Bondsparket. De commissie analyseerde wel een fase van Gent-aanvaller Kalifa Coulibaly, maar besloot dat zijn straf, een gele kaart voor een elleboogstoot, voldoende was. Voor de rest waren er dit weekend geen incidenten.