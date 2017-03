Roger Lambrecht: 'Ik heb nooit sponsors gezocht, ik heb het altijd zelf opgelost'

S/VM: Al enkele jaren staat Sporting Lokeren te koop, maar voorlopig blijft de club afhankelijk van u. Begrijpt u dat uw personeel zich zorgen maakt over de toekomst?

Roger Lambrecht: "Ik begrijp dat, maar het is niet evident een opvolger te vinden. Ik zoek mensen die Lokeren-minded zijn en die bereid zijn centen in de club te steken. Want dat moet een voorzitter hier doen: af en toe bijpassen. Zoals ik de voorbije twee seizoenen deed. Ik heb nooit naar sponsors gezocht, ik heb het altijd zelf opgelost. Alleen in de vijf jaren onder Maes hadden we overschot, maar toen speelden we drie keer play-off 1 en wonnen we twee keer de beker. Een club als Lokeren heeft zulke resultaten nodig om break-even te draaien en zo meer tv-geld te incasseren, want spijtig genoeg bezitten wij geen achterban zoals KV Mechelen, waar sowieso elke thuismatch 12.000 man in de tribunes zit."

S/VM: Is het probleem niet eerder dat u vasthoudt aan 51 procent van de aandelen? Niemand wil zwaar investeren zonder beslissingsrecht te krijgen. Ook Chinezen niet.

Lambrecht: "Die 51 procent geldt enkel voor buitenlandse geïnteresseerden. Je weet niet wat zulke Chinezen met je club van plan zijn: willen ze eigen spelers stallen of enkel kopen en verkopen? Mijn enige bekommernis is Sporting Lokeren in eerste klasse houden. Als er een Belg de nodige centen (tien miljoen euro voor de infrastructuur en tien miljoen euro voor de ploeg, nvdr) op tafel wil leggen, sta ik met plezier de hele club af. Wat anderen met hun club doen, zoals Kortrijk of Roeselare, maakt mijn zaak niet. Hun situatie is misschien anders, ik zit niet te wachten op vijf frank. Ik vind het in ieder geval geen goede evolutie voor ons Belgisch voetbal om aan buitenlanders te verkopen. Samen met Roger Vanden Stock ben ik de laatste overgeblevene van de vroegere generatie. Ik ga nog amper naar de vergaderingen van de Pro League, ik heb er de energie en ambitie niet meer voor. Als het om serieuze zaken gaat of de kleine ploegskes moeten geraadpleegd worden, weten ze mij wel te vinden."

