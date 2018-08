Romelu Lukaku 'denkt aan stoppen als Rode Duivel na Euro 2020'

'Ik denk dat ik na het EK ga stoppen', zo citeert de website Lukaku.

Lukaku nadert in geen geval de voetbalpensioenleeftijd, maar lijkt dus al met zijn interlandtoekomst bezig te zijn. 'Ik ben 25, ik ben nog niet eens op mijn hoogtepunt', klinkt het. 'Ik zie jongere spelers dus nog altijd als concurrenten omdat ze mijn plaats proberen in te nemen en ik wil die niet afstaan. Maar nog twee jaar en dan mogen ze mijn plaats hebben.'

Generaties

Volgens Business Insider zei de spits van Manchester United nog dat hij hoopvol gestemd is over de volgende generatie kandidaat-Rode Duivels, omdat ze zeer getalenteerd zijn en beter begeleid worden.

Maar hij is wel bezorgd dat ze minder gedreven zijn dan zijn generatie omwille van de grote sommen geld die ze op jonge leeftijd al kunnen verdienen. 'Er is nu al veel geld mee gemoeid op jonge leeftijd. Je kan al op je twaalfde, dertiende al verdienen wat een prof verdient. Dat is niet gunstig voor je honger'.

Nieuwe lat

De Belg was op het recente WK, waar België op een historische derde plaats eindigde, een belangrijke pion in de tactiek van bondscoach Roberto Martinez.

Die bronzen medaille zorgt voor nieuwe verwachtingen, die de spits niet uit de weg gaat. 'Bij elk groot toernooi moeten wij als land de halve finales halen, en van daaruit verdergaan', verklaart Lukaku. 'Je moet gaan om het hele spel te winnen, en niet gaan voor minder dan de halve finales.'

Topschutter

Lukaku maakte al in 2010 zijn debuut in het Belgische shirt en telt tot dusver 75 caps. Hierin scoorde hij 40 doelpunten, waarmee de aanvaller afgetekend Belgische topschutter aller tijden is.