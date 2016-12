Romelu Lukaku: 'LeBron James, dat is mijn man!'

'Hét sportmoment van het jaar, dat is voor mij de driepunter van Kyrie Irving in de laatste wedstrijd tussen de Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors. We zaten op hotel met de nationale ploeg (de wedstrijd vond plaats tijdens het EK voetbal, in de nacht van zondag op maandag 20 juni, nvdr) en ik heb toen volgens mij iedereen wakker gemaakt. Ik ben beginnen te roepen en ik heb Snapchatberichten gestuurd naar al degenen die voor Golden State waren. Vooral naar Jan Vertonghen! (lacht)'

'Mijn ploeg, dat is L.A. Lakers, dat is voor het leven, ik zou nooit voor een ander team kunnen supporteren. Maar in die finale was ik voor LeBron James. Omdat het zo ongelooflijk symbolisch was dat hij de titel kon pakken in zijn eigen stad. Hoewel Lebron onvoorstelbare prestaties geleverd heeft, blijven mensen kritiek op hem hebben. Hij kreeg kritiek in Miami, hij kreeg kritiek toen hij terugkeerde naar Cleveland. Maar sinds deze titel is er eindelijk respect. Het zijn dat soort legendarische spelers, net als Kobe Bryant dat was, van wie men het betreurt wanneer ze ermee stoppen, omdat ze zoveel hebben bijgedragen aan hun sport.'

'Stephen Curry is een fantastische speler, maar iedereen bewierookt hem. Ik word meer geïnspireerd door degenen die onder vuur liggen. LeBron James, dat is mijn man! En vergeet ook Russel Westbrook niet! Dat is de kraan van het basketbal, hij moet zowat het beste contract aller tijden hebben. Heb je zijn statistieken al eens bekeken? Men spreekt de hele tijd over Curry, maar Westbrook is nog beter. Respect voor Russel! Ik heb Westbrook altijd bewonderd omdat hij een atleet is, een kampioen. Als hij aanvalt naar de ring, dan laat hij zich niet tegenhouden. 'Get out of the way, man!' Hij stopt zoveel agressie in zijn dunk, dat je denkt dat het bord zal breken. Dat zijn de spelers die mij motiveren: de Westbrooks, LeBrons, Durants...'

(TB)