Romelu Lukaku: 'Met één applaus is voor mij niet alles vergeven en vergeten'

Lukaku voelt dat hij nog steeds ter discussie staat bij een deel van het Belgische publiek. Nochtans kan de aanvaller, die onder bondscoach Roberto Martinez helemaal open bloeide en de vaste nummer 9 werd, indrukwekkende statistieken voorleggen: 27 doelpunten en 9 assists in zijn debuutseizoen bij Manchester United, 11 doelpunten in 10 wedstrijden in de WK-kwalificaties en nog voor zijn 25ste topschutter aller tijden bij de Rode Duivels (33 goals).

In de oefeninterland tegen Saudi-Arabië kreeg Lukaku na zijn twee doelpunten voor het eerst applaus bij zijn vervanging. 'Voor de eerste keer in negen jaar. Daarmee is voor mij niet alles vergeven en vergeten', reageerde hij woensdag.

Appreciatie

Het was zijn broer Jordan die het thema aangesneden had. 'Ik denk niet dat hij door velen op handen gedragen wordt', zo reageerde de speler van Lazio verbaasd op een vraag van een journalist. 'Nu wordt hij wel geapprecieerd omdat hij topschutter van zijn land geworden is. Het is mooi dat te bereiken op zo'n jonge leeftijd, dat kan niemand weerleggen. Mensen zullen wel zeggen dat hij het goed doet, daarop volgt altijd een 'maar'. Ze zullen snel een andere aanvaller verkiezen. Het is nu eenmaal zo.'

Romelu trad zijn broer daarin bij. 'Ik geef hem wel gelijk, als hij dat zegt. Sinds wij een jaar of vijf à zes zijn, staan wij met onze rug tegen de muur in het leven. Als ik mijn levensomstandigheden van vroeger met die van nu moet vergelijken, kan ik echter niet klagen. In de wedstrijden probeer ik gewoon mijn best te doen. Ik ben altijd blij als ik voor de Rode Duivels kan spelen.'

Voorzichtig

In tegenstelling tot heel wat collega-Rode Duivels wil Romelu Lukaku zich niet uitspreken over de ambitie van deze gouden generatie op het WK in Rusland (14 juni t.e.m. 15 juli).

'Ik wil niet zeggen dat we de finale zullen halen. De vorige toernooien zeiden we dat wel, en lagen we er vervolgens in de kwartfinales uit. We moeten onze ambitie tonen op het veld, en niet ernaast: de mensen laten zien dat we een echt topteam zijn.'

'Als we willen dat er over ons gepraat wordt, denk ik wel dat we minstens de halve finales moeten halen. Dan zouden we een stap vooruit gezet hebben. We hebben nu ook meer ervaring en kwaliteiten, offensief staan we sterker: we scoren meer dan ooit en elke wedstrijd moeten we proberen te groeien naar ons beste niveau.'

Afvaller?

Mogelijk zal Romelu Lukaku het wel zonder zijn broer moeten doen in Rusland. Jordan is immers niet helemaal blessurevrij en mede daardoor een van de kandidaten om de uiteindelijke selectie van 23 niet te halen.

'Het is altijd leuker als je broer er wel bij is. Jordan heeft nu twee dagen goed kunnen trainen, heeft de kwaliteiten en kan op links concurreren met Yannick Carrasco. In Italië wordt hij gerespecteerd, alleen hier in België heeft hij niet zo'n positief imago. De bondscoach zal zijn keuze echter maken op basis van de kwaliteiten', besloot Big Rom.