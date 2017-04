Rozehnal: 'Ik zou héél graag bij KVO blijven'

Rozehnal belandde in juni 2015 in Oostende, na enkele moeilijke seizoenen bij Lille OSC. Rozehnal: "Ik vroeg een contract voor twee seizoenen, al kon ik wel begrijpen dat ze een speler van 35 jaar maar één seizoen (plus optie voor een tweede jaar, nvdr) wilden geven, ook al speelde hij bij de betere clubs van Europa. In het voetbal is er geen plaats voor liefdadigheid. Het eerste seizoen was goed, dit jaar deden we nog beter. Het blijft spijtig dat we de beker niet wonnen, maar we hebben die avond én in Charleroi getoond dat de andere ploegen van play-off 1 rekening met ons moeten houden."

De Tsjechische verdediger voelt zich ook prima in zijn nieuwe rol als doorgeefluik van kennis. Prijzen winnen vindt hij niet het belangrijkste, beweert hij in Sport/Voetbalmagazine. "Voetbal is mijn manier om geld te verdienen en voor de toekomst van mijn familie te zorgen - wie iets anders zegt, liegt of is op zijn minst gek -, maar ik wil ook genieten en een goed gevoel hebben. Dat kan, bijvoorbeeld, door mee te helpen aan de ontwikkeling van andere spelers. Zoals bij Nany Landry Dimata, die hier als een nobody uit de beloften van Standard toekwam en nu bij manier van spreken tien miljoen waard is. Zulke jongens kunnen helpen, daar haal ik enorm veel voldoening uit."

Ondertussen is Rozehnal bijna einde contract en wacht hij nog steeds op een signaal van het Oostende-bestuur: "Normaal zouden we na de bekerfinale spreken, maar ik heb van de club niets meer gehoord." Het is een kleine bron van ontgoocheling, erkent hij. "Een beetje wel, maar wat kan ik eraan doen? De club kan de optie voor een extra seizoen lichten, ik heb daarin weinig te zeggen. Ik zou nochtans héél graag blijven. Zou dat niet voor iedereen de beste oplossing zijn, na twee goede seizoenen zonder blessures? Ik weet niet wat ik nog méér kan doen. Ze kennen me hier en weten wat ik de club nog kan bijbrengen, waarom zouden we dan niet met elkaar verder doen? Vooral omdat ik me nog goed voel. Als ik nieuwe jongens zie toekomen, dan krijg ik extra energie om ze uit het team te houden. Hier kunnen blijven, zou ideaal zijn. Voor mij en, denk ik, de club. Maar als het niet kan, dan moet ik een andere club zoeken. Ik wil niet dat mijn carrière nu al stopt. En: nog een extra seizoen zou me de tijd geven om rustig na te denken over het leven na het voetbal."

