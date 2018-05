RSCA-talentenfabriek: 10 Belgische namen om naar uit te kijken

Hun namen weergalmen al jaren door de wandelgangen van Neerpede. Sommigen staken al hun neus aan het venster, anderen worden geacht binnen enkele jaren door te breken. Een overzicht.

U21

Milan Corryn

Polyvalente middenvelder met een goed schot en een precieze lange bal. Trapt alle stilstaande fases bij de beloften. Speelt bij de Belgische U19.

Hannes Delcroix

Was vorig seizoen een van de weinige jongeren die genade vond in de ogen van René Weiler. Kreeg uiteindelijk geen kans en kwam de voorbije maanden door een zware voetblessure amper in actie bij de beloften.

Sebastiaan Bornauw

Fysiek sterke centrale verdediger. Zit vast in de kern bij de U19 van België, maar krijgt bij Anderlecht af te rekenen met de zware concurrentie van Hannes Delcroix en Abdoul Karim Dante.

En verder nog

Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga en FrancisAmuzu.

U19

Mike Trésor Ndayishimiye

Een van de grootste talenten op Neerpede. Had normaal doorgeschoven moeten worden naar de U21, maar Emilio Ferrera is geen fan. Wel basisspeler bij de Belgische U19.

Alan Mayanga

Een goalgetter waarvan er maar weinig rondlopen op Anderlecht. Zette onder leiding van Wesley Sonck, coach van de Belgische U18, enorme stappen vooruit. Zit aan drie doelpunten in vijf duels voor de nationale ploeg.

En verder nog: Grégory Descotte en Théo Leoni.

U17

Yari Verschaeren

Centrale middenvelder die een paar keer doorgeschoven werd naar de U19 en zo zijn kans kreeg in de Youth League.

Jérémy Doku

Wordt momenteel als het raspaardje van Neerpede beschouwd. Mocht een categorie overslaan en speelt alles kapot bij de U17. Anderlecht hoopt de winger te kunnen vastleggen, maar hij lijkt op weg naar een Engelse club.

Killian Sardella

Vierde op 2 mei zijn 16de verjaardag en speelt zijn wedstrijden doorgaans een categorie hoger bij de U17. Is de op een na jongste speler bij de nationale ploeg U17, maar krijgt centraal achterin het volste vertrouwen van coach Thierry Siquet.

MathisSuray

Zoon van ex-voetballer Olivier Suray (Anderlecht, Charleroi, Standard). Zit net als zijn Anderlechtploegmaats Doku, Lissens, Masscho, Sardella, Timassi, Vercauteren en Verschaeren in de selectie voor het EK U17 dat van 4 tot 20 mei doorgaat in Engeland.

En verder nog: Halim Timassi.

U16

Eliot Matazo

Middenvelder die bijna alle aanvallende en verdedigende posities aankan. Kreeg bij de Belgische U16 de aanvoerdersband wegens zijn winnaarsmentaliteit en perfecte taalbeheersing van het Frans en Nederlands.