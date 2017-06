Runje: 'Andrijasevic zit Modric en Rakitic op de hielen'

Franko Andrijasevic is een drievoudige Kroatische international die mooie adelbrieven kan voorleggen, want net kampioen in eigen land, topschutter bij HNK Rijeka én speler van het seizoen.

'Iemand die we in de winterstop eigenlijk al wilden', bevestigt sportief manager Patrick Turcq. 'Franko had toen zijn woord gegeven aan hun voorzitter, want hij wilde graag eens een titel vieren én was een sleutelspeler binnen het team. Ik ontdekte Franko zes jaar geleden al voor KV Kortrijk, bij de invallers van Hajduk Split, als nummer zes. Later, bij Dinamo Zagreb fungeerde Franko als acht, vorig seizoen als een moderne tien. Hij voelt zich het best met de bal aan de voet en komt graag vaak in de zestien meter. Ik was vooral onder de indruk van zijn vista, kopbalsterkte en opportunisme voor doel.'

Een mening die wordt gedeeld door Branko Karacic. 'Zijn beste positie is achter een diepe spits. Franko heeft de juiste feeling in de ruimte en weet goed zijn momenten te kiezen.' Branimir, de zoon van de ex-spelmaker van Cercle Brugge en AA Gent uit de jaren tachtig en negentig, prospecteert de Kroatische markt voor de Buffalo's.

'Franko teert op een sterke intuïtie', oordeelt hij. 'Een genetische kwestie, want zijn vader Stjepan speelde als middenvelder in de jaren negentig voor AS Monaco, Celta Vigo en Rayo Vallecano. Franko oogt minder spectaculair dan Ivan Perisic, maar zal zeker het spel van AA Gent iets bijbrengen. Hij kan het middenveld helpen bij de opbouw, de bal vasthouden met de rug naar doel, naar de flank openen én hij reageert bijzonder sterk op voorzetten. Een rustige gast, met een grote discipline, wat hij van thuis meekreeg.'

Vedran Runje is ervan overtuigd dat Andrijasevic als koele killer voor doel veel beter zal doen dan goaltjesdief Jérémy Perbet, wiens (beperkte) voetballende kwaliteiten een rem vormden op het combinatievoetbal van AA Gent.

'Vooral zijn profiel is interessant. Door zijn fysieke sterkte overbrugt hij gemakkelijk grote afstanden en door zijn infiltraties vanuit de tweede linie scoort hij vlot. Daarom is hij ook moeilijker te verdedigen', beweert de oud-Standardgoalie. 'Dit kan opnieuw een goed lottoformuliertje worden, nadat ze eerder Lovre (Kalinic, nvdr) erbij haalden. Let vooral op zijn feeling, wanneer de ballen voor doel komen. Zijn plaatsing is goed, als een soort magneet gaat hij naar de bal.'

'Zag je Ivan Rakitic nog aan het werk bij FC Sevilla? Die rol past hem als gegoten. Het spel wat verdelen, voor diepgang zorgen en snel aansluiten bij de pivot. Luka Modric is meer de generator, die voor de acceleratie gaat. Bij de nationale ploeg krijgen zij, net als Marcelo Brozovic van Inter, nog de voorkeur. Ferme bommen, Franko komt al aardig in de buurt inzake niveau. Hij zit hen op de hielen.'

