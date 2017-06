'Saai zal het op de Bosuil niet worden'

Bij Standard zullen ze er in een bui van weemoed nog wel eens aan denken, aan de tijd dat de club medio 2009 in een ongezien kolkende sfeer een tweede opeenvolgende titel veroverde. De Rouches leken de macht in het Belgische voetbal te veroveren, met de vijftien miljoen euro extra inkomsten uit de Champions League was de financiële achterstand tegenover Anderlecht in één klap gedicht. Er leek een stevige financiële basis te staan en boven op het fysiek engagement was het voetbal overgoten met subtiliteit en finesse.

Het aandeel van Luciano D'Onofrio was in die successen niet te overzien. Hij heeft veel voetbalverstand, een internationaal netwerk en was op Sclessin de enige baas. Als opvolger van de aanbeden Michel Preud'homme had hij Laszlo Bölöni als trainer aangetrokken. Een onafhankelijk denkende Roemeen die lak had aan iedereen, niet goed wilde overkomen, maar wilde presteren. Bölöni bleek met zijn denkbeelden een verrijking voor deze club. Hij probeerde zoveel mogelijk van achteruit te combineren, zonder het overzicht te verliezen. Het wapen van de lange bal, het seizoen daarvoor eigen aan Standard, werd gebannen. Al gauw sprak er in Luik geen mens meer over Michel Preud'homme.

Acht jaar later zitten beiden bij Antwerp en beginnen ze aan een nieuw leven in rood en wit. Luciano D'Onofrio met zijn nog altijd niet onbesproken imago en Laszlo Bölöni wiens grillige werkmethoden in zijn tweede Standardseizoen tot een dusdanige bron van ergernis waren uitgegroeid dat het tot een breuk kwam. D'Onofrio en Bölöni, ogenschijnlijk herenigd als vrienden voor het leven, moeten Antwerp nu helemaal reanimeren. Met de visie die ze bij Standard etaleerden.

Het is een risico in deze door emotie geleide club. Maar daar zijn ze op de Bosuil niet bang voor, zoals vorig seizoen bleek toen John Bico daar via Patrick Decuyper plots binnenwaaide. D'Onofrio is natuurlijk van een ander niveau, de schimmigheid rond zijn persoon ten spijt. Projectontwikkelaar Paul Gheysens, nu ook formeel de nieuwe sterke man nadat hij vorig seizoen in de coulissen opereerde, zal moeten bewijzen dat hij deze rumoerige voetbalclub in goede banen kan leiden. Dat gaat verder dan praten over een ambitieus stappenplan en een stadion met 50.000 plaatsen. Wat dat betreft willen ze in Antwerpen tonen wat in Brussel niet kan.

Antwerp blijft een prachtclub met een zeer kritische maar hondstrouwe aanhang, ook al wordt het imago soms bezoedeld door een paar hooligans. Bovendien verdient de grootste stad van Vlaanderen topvoetbal. En bestuurders die weten waarmee ze bezig zijn. Saai zal het op de Bosuil dit seizoen in ieder geval niet worden. Meer dan ooit ligt de club na de opmerkelijke structurele en sportieve herschikking onder het vergrootglas. Er is scepticisme bij een deel van de buitenwereld, gereserveerdheid bij een aantal supporters. En de trainer, Laszlo Bölöni, was zeker bij Standard de onvoorspelbaarheid ten top. Soms bleek hij een en al toegankelijkheid, op andere momenten snauwde hij journalisten af.

Met zijn 64 jaar is Bölöni, de afgelopen twee seizoenen zonder club, de oudste trainer in eerste klasse. Slechts in weinig Europese clubs zijn er nog trainers van boven de 60 aan het werk. Omdat zij zich minder zouden kunnen inleven in de leefwereld van de huidige generatie. Hier en daar zet zich een serieuze verjonging door. In België, met nog altijd vijf trainers van boven de 50 en slechts twee onder de 40, is er op dat vlak geen stijlbreuk. Al is het vreemd dat er geen jonge Belgische trainers doorstromen.

Los daarvan blijven het natuurlijk de resultaten die heiligmakend zijn. Trainers blijven de ideale dekmantel om foute beslissingen van bestuurders te camoufleren. Vaak wordt een eerdere filosofie herroepen zonder dat iemand daar vragen bij stelt. Dat zal dit seizoen niet anders zijn.