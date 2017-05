Sadio Demba: zeldzame Afrikaanse hoofdcoach in Belgisch profvoetbal

Het Belgisch profvoetbal telt veel van het zwarte continent afkomstige voetballers, maar zwarte hoofdtrainers zijn er zeldzaam. Mbaye Leye, Senegalese aanvoerder van SV Zulte Waregem, vestigde er onlangs nog onze aandacht op dat het voor wie in Afrika opgroeide niet evident is om hier hoofdtrainer te worden: 'Ik zie in het Europese voetbal niet veel Afrikanen die T1 zijn. Je kunt zeggen Stanley Menzo bij Lierse een tijd geleden, maar hij is een Nederlander; of Claude Makélélé bij Bastia, maar dat is een Fransman. Voor wie vanuit Afrika naar hier is gekomen om te voetballen, is het blijkbaar moeilijker.'

Sadio Demba (51) woont sinds 1987 in ons land. De gewezen Senegalese international en aanvoerder van de Senegalese topclub ASC Jeanne d'Arc voetbalde in België voor SC Menen, SK Roeselare en FC Knokke. Hij was een libero die geregeld scoorde. In 1998 moest hij door een knieblessure zijn spelerscarrière beëindigen. Daarna werd hij jeugdtrainer en baatte hij in Brugge een café uit. Eerst de Van Dijck op de Eiermarkt en later het multiculturele jongerencafé Doo Wop.

Zijn trainerscarrière begon hij als assistent van zijn mentor Dennis van Wijk. De Nederlander prees hem herhaaldelijk als Afrikaans staflid met Europese ervaring in een multiculturele spelersgroep en nam hem ook mee naar Mons, Sporting Charleroi, Antwerp en Westerlo. In 2014 behaalde Demba als eerste Senegalees de UEFA Pro License, het hoogste Europese voetbalcoachdiploma. Vorig seizoen haalde John Bico hem naar White Star Brussels; en dit seizoen ook naar Antwerp, maar dat avontuur duurde maar een paar weken.

'Dit is een mooie uitdaging', zegt Demba, nu hij voor het eerst hoofdcoach wordt. 'Die uitdaging zal ik dankbaar en vastberaden aangaan. Tot nu toe werkte ik altijd in de schaduw, maar ik verwacht niet dat er zo veel zal veranderen nu ik T1 word. Het blijft voetbal en ik ben intussen heel vertrouwd met de tweede klasse, behaalde er al veel succes, met Dennis van Wijk en vorig seizoen ook met John Bico. Ik kijk ernaar uit om mij bij mijn nieuwe club snel thuis te voelen.'

AFC Tubize is sinds de zomer van 2014 eigendom van de Zuid-Koreaan Chankoo Shim.