'Scheidsrechters zijn voor clubs vaak een dekmantel om eigen fouten te camoufleren'

Drie jaar is het geleden dat Cercle Brugge degradeerde. Met drie trainers in een en dezelfde competitie had het een hapsnapbeleid gevoerd dat ver verwijderd was van de filosofie van de vereniging. Maar toch zakte Cercle vooral omdat het vaak het slachtoffer was van arbitrale dwalingen. Zo ook in de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen KV Mechelen. Cercle bouwde een 2-0-voorsprong uit, maar de assistent-scheidsrechter verzuimde het in de voorlaatste minuut voor buitenspel te vlaggen, zodat KV Mechelen de aansluitingstreffer kon maken. Er brak bij Cercle paniek uit. Het verloor met 2-3 en zakte.

