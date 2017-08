Schrijvers: 'Pozuelo zit niet constant in mijn hoofd, hoor'

Siebe Schrijvers over...

... de concurrentie van Alejandro Pozuelo:

'Het is intussen duidelijk dat ik het liefst in een centrale rol speel, maar uiteindelijk beslist de trainer... Ik heb het voordeel dat ik op verschillende posities kan spelen. Bij Waasland-Beveren stond ik zelfs een tijdje in de spits. Pozuelo zit niet constant in mijn hoofd, hoor. Dat zou pas raar zijn. Ik blijf gewoon hetzelfde doen: hard werken op training en beslissend proberen te zijn in de wedstrijden. De tijd zal uitwijzen wat mijn definitieve rol in de ploeg wordt. Op dit moment heb ik geen enkele reden om schrik te hebben om op de bank verzeild te geraken.'

... zijn typerende schijnbewegingen:

'Sandy Walshstuurde mij een sms na de match tegen Standard: proficiat met je typische Siebegoal. (lacht) Bij de jeugd en op training maakte ik vaak zulke doelpunten, in eerste klasse nog niet. Ik wil de mensen geen valse hoop geven: ik zal geen tien doelpunten meer maken zoals tegen Standard en Antwerp. Een verdediger die een stap vooruit zet, heeft een grotere kans om de bal te spelen. Bij de jeugd werd ons dus aangeleerd om de verdediger op zijn hielen te dwingen. Zorgen dat hij begint te twijfelen en achteruit gaat leunen. Elke week kregen we een paar uur techniektraining op Genk - dat zie je duidelijk terug bij elke jeugdspeler - en als ik nu een actie maak, denk ik er zelfs niet meer bij na. Het gaat vanzelf.'

... de ambities van Genk:

'De de ambities moeten hoger liggen dan vorig seizoen. Het bestuur gaf het eerste signaal door de groep zo veel mogelijk samen te houden. Op Timothy Castagnena, die niet te houden was omdat hij een opstapclausule in zijn contract had staan, is iedereen gebleven. De supporters zijn ook helemaal mee: ze amuseren zich opnieuw en staan achter ons. We hebben onze ambities intern uitgesproken en voor de rest worden we met rust gelaten door het bestuur. Wij weten waar we naartoe willen: eerst bij de eerste zes geraken. Daarna is alles mogelijk. Dit is wellicht de beste groep die ik in vijf jaar Genk ben tegengekomen. Ik heb de bende met Thomas Buffel, Jeroen Simaeys, Jelle Vossen,... meegemaakt. We hingen ook goed aan elkaar en we wonnen toen de beker van België (2013, nvdr) Maar dit voelt nog anders aan. We zijn allemaal jong, delen dezelfde opvattingen, en we verdragen veel van elkaar. Dat is de sterkte van het huidige Genk.'