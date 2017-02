Sef Vergoossen analyseert Genk: 'Ik heb soms erg veel moeite met Pozuelo'

Sef Vergoossen over...

... de visie van Albert Stuivenberg:

Vergoossen: 'Ik kwam twee keer in Manchester toen hij er assistent was van Louis van Gaal. Ik zag er computerprogramma's die Albert zelf had ontwikkeld. Hij toverde een fantastische Powerpointpresentatie tevoorschijn over hoe je met een 4-4-2 tegen een 4-3-3 speelt. Albert denkt heel aanvallend. En het begint bij hem met voetbal. Het is niet: een lange bal naar voren en anticiperen op de tweede bal, wat ook een visie is. Albert wil de bal op een verantwoorde manier naar voren. Bij balverlies wil hij de bal zo snel mogelijk terug, dan laat hij zijn elftal niet massaal teruglopen en wachten op het onderscheppen van de bal om vervolgens te counteren.'

... de harde aanpak van Peter Maes:

Vergoossen: 'Dat Maes als coach zo in mekaar zit, daar kun je als club geen kritiek op hebben; dat moet je weten. Je kunt wel kritiek hebben als blijkt dat die aanpak niet werkt. Toen Hein Vanhaezebrouck trainer werd bij KRC Genk, noemde ik hem eens de meest talentvolle coach die ik ooit was tegengekomen. Toch lukte het niet. Als je veertien matchen lang voor een bepaalde visie kiest en die levert geen resultaat op, dan is de vraag of je als coach bereid bent om bij te sturen. Dat is ook een kwaliteit. Die had Hein toen niet.'

... draaischijf Alejandro Pozuelo:

Vergoossen: 'Ik heb af en toe erg veel moeite met hem. Hij pakt in verdedigend opzicht geen bal af, hij kan niet koppen en schakelt soms te laat om; dan zit hij nog in het rouwproces. Daar staat tegenover dat hij ook heel verrassende en fantastische dingen kan doen. Het probleem is dat zijn kwaliteiten en zijn mindere eigenschappen zo verschrikkelijk ver uit elkaar liggen. Hij kan een elftal over een dood punt tillen, maar hij kan een ploeg ook in de problemen brengen.'

