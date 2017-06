Seminarie voor ouders van jonge, talentvolle voetballers

Volgende woensdag gaat in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke een panelgesprek door, bedoeld voor ouders van talentvolle voetballers en aanstaande profs. Cresta Talents heet het programma van de sinds 2016 in sportrecht gespecialiseerd advocatenbureau in Brussel, zegt oprichter Sébastien Ledure, voorheen onder meer advocaat van Justine Henin en de gebroeders Borlée. De afgelopen jaren begeleidde het bureau ook jonge voetballers die bij PSV en Standard hun eerste profcontract tekenden.

'We voelden dat ouders helemaal niet thuis waren in die nieuwe wereld, en heel wat vragen hadden: wanneer moet ik een makelaar nemen? Wat moet er allemaal in zo'n eerste contract staan? Ouders kunnen alleen terecht bij een makelaar of de club. Wij willen juridisch advies geven, eventueel in samenspraak met een makelaar, maar ook alleen, als onafhankelijk adviseur. Onze mening is: je kan niet tegelijk makelaar én advocaat zijn. Wij zijn als advocaat enkel geïnteresseerd in de belangen van de spelers.

'In een eerste fase lichten we voor de prijs van 100 euro zo'n eerste contractje door. Wie wil, kan daarna verder met ons samenwerken. Ons doelpubliek zijn de ouders van spelers van 12 tot 18 jaar die vooral nood hebben aan info voor die eerste stappen in een wereld die ze niet kennen.'

Op het seminarie van volgende week komt onder meer het voornemen aan bod om de leeftijd waarop het eerste profcontract in België mag worden getekend van 16 naar 15 jaar omlaag te halen. Ouders kunnen er vragen stellen aan Jean Kindermans (hoofd opleidingen Anderlecht), Gert Verheyen, Lieven Maesschalck, Pierre Kompany (vader van Vincent) en Antonio Canales (makelaar van onder meer Gerard Piqué en David Villa).