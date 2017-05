'Siani behoort op zijn positie in de top drie van België, na Dendoncker en Tielemans'

Adam Marusic, Landry Dimata en Knowledge Musona zijn de mannen die de komende zomermercato in de belangstelling zullen staan bij de kustploeg. Maar ook Sebastien Siani hoort volgens Devroe die aandacht te krijgen van andere clubs. "Ik heb nog geen enkele Belgische topclub gehoord, maar voor mij zit hij op zijn positie in de top drie van België, na Dendoncker en Tielemans. Hij moet zeker niet onderdoen voor Trebel, Claudemir of Vormer", aldus de KVO-manager in Sport/Voetbalmagazine. "Schitterende voetballer én mens, die nooit klaagt of geblesseerd is. Dimata vervangen zal niet gemakkelijk zijn, maar Siani - een echte Ostend Boy - is onze Sven Kums. Daar moeten we ons goed over beraden: belonen met een goed contract of verkopen, al zal het zelfs met een grote zak geld niet vanzelfsprekend zijn om een speler van zijn kaliber te vinden."

Het worden nog drukke weken voor de sportief directeur. Verkopen en kopen, met als streefdoel met een bijna voltallige kern aan de voorbereiding beginnen. "Dat is al drie seizoenen onze sterkte." Nicklas Pedersen is einde contract, Joseph Akpala heeft nog een overeenkomst voor een seizoen ("Je weet wat je aan hem hebt"). Fulham, zo zegt Luc Devroe, is tevreden over Cyriac, maar lichtte de optie niet en gaat wellicht pas aan tafel als het via de play-offs alsnog de poort naar de Premier League openbeukt.

David Rozehnal, die in juli 37 wordt, wil blijven, maar voor zijn positie werd inmiddels Nicolas Lombaerts aangetrokken. "Ons budget is niet onbeperkt. David is op en top prof en heeft het twee seizoenen heel goed gedaan, maar Nicolas is vijf jaar jonger. En: met Milic, Tomasevic, Bossaerts, Lombaerts en Bruno Godeau hebben we vijf centrale verdedigers. Vier linksvoetige spelers, ja, maar dat mag geen probleem zijn. Mocht er op die positie alsnog iemand vertrekken, dan blijft de deur voor David open. Als mens vind ik het jammer om hem te moeten laten gaan, maar we hebben absoluut een linksback nodig, dan kunnen we dat budget niet aan een zesde centrale verdediger spenderen."

Tweede opdracht, naast de zoektocht naar een nieuwe linkerflankverdediger: een leider naar de kust halen. "We hebben geen patron. Een coach kan zijn ploeg op veel voorbereiden, maar ook óp het veld hebben we iemand nodig die ervoor zorgt dat iedereen in positie blijft als we in Charleroi of Brugge met 0-1 leiden. Toen AA Gent in de 80e minuut de 4-3 scoorde, stonden wij met zeven man voor de bal. Onze T1 was vroeger ook een leider op het veld, als coach mag hij daar best iets strenger in zijn. Wij hebben niemand, ook Silvio Proto of David niet, die zegt: 'Tot hier en niet verder.' Steven De Petter van STVV is een leider - niet dat we hem naar Oostende willen halen -, net zoals Seth De Witte dat in Mechelen is. We hopen dat Lombaerts die leemte kan invullen."

Chris Tetaert