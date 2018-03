Siani: 'Ik verdiende een betere behandeling dan een tweet "Bonne chance à Antwerp"'

Eind januari, net voor het sluiten van de transfermarkt, tekende Siani verrassend voor twee en een half seizoen bij Antwerp. Sindsdien hoort en leest hij zaken over zijn vertrek uit de Versluys Arena die hem niet zinnen en waar hij zelf ook zijn mening over wil geven. 'Ik ben nu twee weken weg bij KVO, maar mijn indruk is dat ik er voor de clubleiding al langer niet meer echt meetelde', zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.

Meer bepaald sinds deze zomer een transfer afketste. Siani: 'In juli kreeg ik in de Golfstaten een aanbieding die ik onmogelijk kon weigeren, maar de club wilde per se nog twee miljoen aan mij verdienen en de deal is niet doorgegaan.'

Volgens KVO blies de speler de deal met Al-Jazira zelf af en weigerde hij een loonsopslag van vijftig procent om in Oostende te blijven. Siani gaat in het verweer: 'Als je naar een van die landen gaat, is het om minstens zeshonderdduizend euro netto te verdienen. Hoe zou ik ooit neen kunnen zeggen tegen zo'n voorstel?! Maar als zo'n club een transfersom van twee miljoen moet betalen, wat schiet er dan nog over voor het loon van de speler? En mij vijftig procent opslag geven op mijn salaris in Oostende is niet moeilijk. Over hoeveel spreken we dan, denk je? Over vierduizend euro bruto voor een contract dat wellicht het laatste van mijn carrière zou zijn geweest?'

'Ik koos er toen voor om aan dezelfde voorwaarden te blijven spelen in de hoop dat ze in januari wat soepeler zouden zijn. Velen dachten dat ik tot de beste verdieners van de ploeg behoorde, maar dat was verre van het geval. Ik vroeg de voorzitter en de sportief manager waarom ze mij dat niet gunden: "Als ik voor jullie twee miljoen euro waard ben, waarom betalen jullie mij dan niet evenredig?"'

Een vraag die voorzitter Marc Coucke beantwoordde. 'Hij zei: "Omdat je niet het niveau hebt van de spelers die we meer betalen." Terwijl Luc Devroe net in de media had verklaard dat ik op mijn positie samen met Youri Tielemans en Leander Dendoncker tot de top drie van de Belgische competitie behoor.

'Nadat ik vijf jaar het beste van mezelf had gegeven voor de club, waarvan vier jaar als aanvoerder van een ploeg die alle verwachtingen overtrof. Nadat ik met Kameroen ook de Afrika Cup had gewonnen en de Confederations Cup had gespeeld tegen teams als Duitsland, Portugal en Chili. Dat je mij dan zegt dat ik niet het niveau heb om bij KV Oostende bij de beste verdieners te horen, is vrij hevig om te vernemen. Dat vergeet ik nooit meer.

'Dat je niettemin nog twee miljoen voor mij wil opstrijken en daardoor belet dat ik elders een toploon kan verdienen, vind ik een gebrek aan respect. Bij mijn vertrek verdiende ik ook een betere behandeling dan een tweet 'bonne chance à Antwerp'. Ik miste in Oostende menselijkheid bij de clubleiding."