Siebe Schrijvers: gemaakt voor het voetbal van Leko

Afgelopen seizoen begint Schrijvers als een komeet aan het seizoen, met drie goals en twee assists in de eerste vijf matchen. Door de blessure van Pozuelo mag hij op zijn favoriete positie staan, achter de diepe spits. Maar zodra Pozuelo weer fit is, wijkt hij uit naar de flank. Na de komst van Philippe Clement verdwijnt Schrijvers langzaamaan uit de basisploeg.

Voor het eind van het seizoen wil Genk Schrijvers' contract, dat volgend jaar zou aflopen, openbreken. In volle onderhandelingen belandt Schrijvers voor een thuiswedstrijd van play-off 1 in de tribune. Dat is het keerpunt voor de speler en zijn entourage: 'Als je een eigen talent wilt overtuigen om te blijven, moet je ook signalen uitsturen dat je dat méént', zegt makelaar Nico Vaesen. 'Zo'n speler in de tribune zetten is op zo'n moment niet het juiste signaal. Toen hebben we een knop omgedraaid.'

Wanneer Genk de aarzeling voelt bij de speler, stelt het een deadline voorop. Als het al bedoeld was om druk te zetten, is het geen goeie zet, want Schrijvers heeft aanbiedingen van andere Belgische topclubs én buitenlandse clubs. Vaesen: 'Zonder die deadline hadden Siebe en zijn familie best nog wat willen wachten, om te zien wat er met Pozuelo gebeurde: blijft die of gaat die weg? Want na dertien jaar voelde Siebe zich een echte Genkie. Zijn vader en moeder zijn altijd Genksupporter geweest.'

Praktisch alle clubs uit de Belgische G5 zijn fel geïnteresseerd. Schrijvers voert gesprekken met enkele trainers die hem er graag bij willen. Goede gesprekken, maar niet alle clubs willen of kunnen diep in de geldbuidel tasten voor iemand die een jaar later einde contract zou zijn. Zo weet ook Anderlechttrainer Hein Vanhaezebrouck perfect wat de Limburgse spits kan. Alleen let de club, die net overgenomen is, in deze fase op de centen. Kortom: Luc Devroe en Hein willen Siebe graag, maar 3 miljoen wil Marc Coucke evenmin betalen.

Gemaakt voor Club

Na het eerste gesprek met Ivan Leko lijkt Schrijvers overtuigd dat Club de juiste volgende stap is, net vanwege het discours van de trainer die hem er ook al twee jaar geleden bij STVV bij wilde. Leko, die alle wedstrijden van de Belgische nationale Beloften heeft gezien, weet perfect wat hij aan Schrijvers kan hebben. Er volgt na het goede gevoel van het eerste gesprek nog een tweede. Schrijvers wil nu echt naar Club. Niet om er te concurreren met Ruud Vormer of Hans Vanaken centraal, of om op de flank te verzeilen. Leko wil hem achter de diepe spits uitspelen, of in een tweespitsensysteem als tweede aanvaller. Dat Club hem écht wil, blijkt wanneer Bart Verhaeghe de 3 miljoen, die andere clubs niet wilden betalen, zonder verpinken neertelt.

Verwacht wordt dat Schrijvers zal aarden bij de aanpak van Leko, die niet alleen in de wedstrijd maar ook tijdens de week erg veeleisend is voor zijn spelers. Dat mag geen probleem zijn voor de Limburger, die naast zijn slimme looplijnen, zijn scorend vermogen en het overzicht om in de zestien anderen in stelling te brengen, ook fysiek sterk is. Lopen is zijn ding. Gemiddeld legde Schrijvers het afgelopen seizoen 12 à 13 kilometer per wedstrijd af. Soms maakt hij, teamspeler zijnde, té veel kilometers, waardoor hij niet meer fris zit wanneer hij voor doel komt. Kortom: Schrijvers is het type speler met een grote VO2-max waar trainers als Leko en Vanhaezebrouck zo van houden.