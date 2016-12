Silvio Proto: 'Er is maar één remedie: nultolerantie'

Aanstekers en andere voorwerpen naar je hoofd geslingerd krijgen in een stadion, als er één voetballer is die daar van kan meespreken is het Silvio Proto wel. De doelman van KV Oostende, momenteel revaliderend van een knieblessure, ziet maar één remedie. Proto: 'Simpel: nultolerantie. Dan zal niemand nog iets op het veld gooien. Geen aanstekers, geen bananen, geen bekertjes, geen voetzoekers, geen geldstukken...'

Neus

'We hebben toch wel een rare competitie', gaat hij verder, 'in het buitenland heeft men de netten achter de doelen weggehaald en is er niks gebeurd. Bij ons wordt het almaar erger. Wachten ze tot er echt iets ernstigs gebeurt?'

'Toen we dit seizoen thuis speelden tegen Standard, werd ik onder de neus geraakt door een aansteker. Sommigen twijfelden daaraan, maar ik zweer op het hoofd van mijn kinderen dat het de waarheid is. Ik had geluk dat hij van niet erg hoog kwam en toch deed het al serieus veel pijn. Stel je voor dat zoiets vanop 25 meter op je hoofd belandt, daar kun je een schedelbreuk aan overhouden of een oog mee verliezen. Wanneer gaat men dat eens beseffen en er wat aan doen?'

Anderlecht

Terwijl Oostende met Proto in doel een hoge mate van stabiliteit vond in zijn defensieve compartiment, blijft het voor zijn ex-club Anderlecht zoeken achterin. Zouden ze al spijt hebben van hun beslissing om Proto geen contractverlenging aan te bieden?

'Ik denk het niet', reageert de ervaren doelman. 'Ze wisten dat ze een risico namen met een jonge doelman als Davy Roef. Een jongere in de goal is altijd wat onvoorspelbaar. En bij Anderlecht is het nog veel moeilijker. Je moet er direct staan, je staat onder druk, je moet de verdediging een veilig gevoel geven... Daarvoor moet je een enorm sterk karakter hebben. Er waren wat kleine zorgen, maar uiteindelijk is er nog niks verloren. Anderlecht draait bovenin mee en de competitie begint toch pas echt in maart. Tijd zat om in januari een keeper aan te trekken als het niet goed evolueert. En de beker, die levert toch weinig op. Geloof me, met een Europese kwartfinale zijn ze veel meer bezig dan met eentje in de Belgische beker.'

