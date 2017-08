Simonin: de (stille) architect van Mazzu Time

Dat Charleroi vorig seizoen play-off 1 haalde, had het te danken aan zijn resultaten in de maand augustus. Dat wordt nu gefluisterd in het Zwarte Land. En dat kan wel kloppen, want met een 10 op 15 waren de Carolo's een jaar geleden ook uitstekend uit de startblokken geschoten. Nu zijn ze zelfs nog verschroeiender gestart, met winst tegen KV Kortrijk, Excel Mouscron, Anderlecht en Genk. Opvallend: de vier nieuwkomers staan in de basis. Mehdi Bayat: 'Ze zijn perfect geïntegreerd. Als ik zie hoe kwistig ze omspringen met hun energie, dan hebben ze begrepen waar Charleroi om draait.'

De waarden waar Felice Mazzu altijd op hamert, werden inderdaad snel opgepikt door Nurio Fortuna, Marco Ilaimaharitra, Dodi Lukebakio en zelfs door Kaveh Rezaei, de Iraanse spits die alleen maar enkele woorden Engels machtig is. De vier transfers waren ook al snel in kannen en kruiken. Die van Ilaimaharitra, de laatste, werd afgerond op 9 juli. Bayat: 'We hebben die stabiliteit in de kleedkamer die ons een voorsprong geeft op andere clubs.'

Mazzu time

Maar een van de sleutelfiguren van het wervelende seizoensbegin staat veel minder in de schijnwerpers. Daar houdt Philippe Simonin ook niet van. Nochtans heeft de fysiektrainer van de Zebra's indrukwekkend werk verricht sinds zijn terugkeer naar Charleroi, begin vorig seizoen. Mazzu drong aan op zijn komst en Simonin was een van de architecten van de 'Mazzu Time'. Charleroi slaagde er vorig seizoen vaak in op het einde van de match nog te scoren en dat leverde veel punten op.

Deze zomer heeft Charleroi zijn voorbereidingsperiode aangepast om de fysiektrainer de nodige ruimte te geven om zijn ding te doen. Zo werden er heel weinig wedstrijden ingelast in het begin van het voorseizoen. De eerste week bestond uitsluitend uit trainingen, rondjes lopen, spierversterkende oefeningen en VO2 max-testen. Die laatste werden gedomineerd door Gaëtan Hendrickx. Geen wonder dus dat die tegen KV Kortrijk meer dan dertien kilometer aflegde, het record in 1A tot nog toe.