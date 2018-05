Skúlason: 'Eerst met Lokeren een feestje en dan het WK, dat wordt kicken'

De IJslandse linkerverdediger Ari Skúlason (31) ligt sinds de zomer van 2016 onder contract bij Lokeren OV en is eind volgend seizoen transfervrij. De routinier verzamelde al 54 caps en kreeg vorige week zekerheid over zijn plaats in de 23-koppige selectie van bondscoach Heimir Hallgrimsson. 'Een jongensdroom die uitkomt', lacht hij. 'Het WK in Rusland, dat wordt kicken. Ik zal er zeker maximaal van genieten. Eerst wil ik ook met Lokeren nog een feestje bouwen. Want in plaats van een shitseizoen kunnen we misschien het seizoen nog succesvol afsluiten. Wij werden de laatste wedstrijden een moeilijke tegenstander om te verslaan. Door onze kwaliteit, maar vooral ook door onze mentaliteit. De laatste keer wonnen we trouwens ook in Waregem. Zij hebben vermoedelijk meer power en de topschutter, maar wij hebben onze eigen meer onvoorspelbare wapens. Hier is meer mogelijk, echt waar. We moeten elkaar beter willen maken. En all the way durven te gaan.'

'Als Ari het in Rusland goed doet, kan het WK een ideale vitrine zijn', bevestigt landgenoot Arnar Vidarsson. 'Ik weet alleen dat hij hier gelukkig is en de laatste weken symbool stond voor onze heropstanding. Want ook zijn vormcurve en scherpte nam toe. Dat hij geselecteerd werd, is een grote eer voor hem en de uitstraling van onze club. Van het EK twee jaar geleden weten we wel nog dat we bij zijn terugkeer heel specifiek met hem moesten omspringen. Dat was toen niet zo evident.'

