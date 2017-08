Sonck: 'Ik verwacht niks van het trainersvak'

Als speler was hij al een tikkeltje eigenzinnig, als trainer lijkt hij dat ook te worden. Eind deze maand spelen de Belgische U18 een vriendschappelijk tornooi met wedstrijden tegen Chili (woensdag 30 augustus), Polen (vrijdag 1 september) en Frankrijk (zondag 3 september). Bondscoach is Wesley Sonck, die daarmee voor het eerst ergens aan de slag gaat als hoofdtrainer. Sonck wordt in Frankrijk bijgestaan door Ahmet Turk, ook nieuw als assistent.

De U18 werden vroeger geleid door Gert Verheyen, maar die vond de combinatie steeds moeilijker. Sonck, voorheen assistent bij de U17: "De wedstrijden van de U18 waren vroeger niet op internationale data, zodat de besten niet altijd door hun club werden vrijgegeven. Door nu wél te kiezen voor internationale data is een combinatie met U19 bijna niet mogelijk. Daarom hebben ze mij de kans gegeven. Ik ken de meeste van die jongens al van de U17 en stroom dus eigenlijk gewoon mee door."

Het wordt zijn eerste ervaring als hoofdcoach. Sonck: "Toen ik stopte met voetballen, wilde ik wel trainer worden, maar anders dan bijvoorbeeld iemand als Bernd Thijs, kreeg ik niet direct een job aangeboden. Ik moest mijn eigen weg zoeken." En dat pad loopt wat kronkelig. Bij KRC Genk neemt hij in alle categorieën de spitsen onder zijn hoede en bij de bond assisteerde hij Bob Browaeys. Is dit een opstapje naar meer? Sonck: "Geen idee. Ik geniet er bij Genk van om jongens individueel beter te maken, en ik zie wel wat dit wordt. Toen ik voetballer was, kreeg ik na een tijd hoge verwachtingen. Ik wilde prof worden. Op dit moment heb ik van het trainersvak geen enkele verwachting."

Sonck blijft inmiddels wel analist. "Dat is mijn inkomen", zegt hij. Met die nuance: zijn analyses voor de nationale A-ploeg laat hij vallen. Sonck: "Dat lijkt me ergens normaal., maar al de rest blijf ik doen."