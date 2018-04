Spelers Antwerp en KV Oostende spelen met bijnamen op shirts

Het gaat om een marketingstunt van biermerk Maes Pils, dat sponsor is van beide clubs. Het bier is gekend van de slogan 'Maten. Makkers. Maes.' Jan Bosselaers, marketing directeur bij brouwerij Alken-Maes: 'We weten allemaal dat het voetbal maten samenbrengt. Maar deze keer wilden we dit niet alleen doen naast het veld, maar ook op het veld.'

Bedoeling is dus dat de spelers van KVO, zondag tegen Beerschot Wilrijk, en Antwerp, maandag tegen Sporting Lokeren, al vanaf de opwarming en de hymne en vervolgens tijdens de hele wedstrijd shirts met op de rug hun bijnamen in plaats van hun echte namen dragen.

Zo zal de Braziliaan Fernando Canesin van KV Oostende dit weekend met 'Pai' op zijn shirt, een bijnaam die hij al sinds zijn kindertijd draagt. Bij Antwerp wordt Geoffry Hairemans voor de gelegenheid 'Geoffke Deurne-Noord'

Voor de gelegenheid zal zelfs de ploegopstelling bekend gemaakt worden met de bijnamen. Ook de sportcommentatoren mogen de hele wedstrijd de bijnamen gebruiken.

Beide clubs reageerden positief op het voorstel van de sponsor. 'De actie met de bijnamenshirts passen perfect bij ons imago als sympathieke club: het zorgt voor een extra pigment, supporters praten erover in de tribunes en zullen het ongetwijfeld delen op social media. Dat brengt de mensen dus nog dichter bij elkaar,' zegt KVO-directeur Patrick Orlans.

Thomas Broeckaert, commercieel directeur van Antwerp: 'Wij hebben bij Antwerp dit jaar heel hard ingezet op digitale marketing. Maar je moet natuurlijk sterke partners hebben waar je dit soort toffe creatieve acties mee kan uitwerken. De content van dergelijke acties kan je dan weer op allerlei kanalen gaan verspreiden om je community te verwennen.'

Geveild

Na afloop van de wedstrijd zullen de truitjes ook geveild worden. De opbrengst gaat naar hun respectievelijke goede doelen: bij KV Oostende is dat VZW Duinhelm, bij Royal Antwerp FC de Antwerp Streetboys.

Meer info op de Facebookpagina's van de ploegen.