Spelersmakelaar Thiebaut: 'Hoeveel jeugdspelers breken er door in België?'

Nogal wat jonge Belgen tekenden de voorbije jaren via makelaar en ex-prof Gunter Thiebaut hun eerste profcontract in het buitenland, zoals Senna Miangue, Zinho Vanheusden, Xian Emmers, Flor Van den Eynden en Tibo Persyn bij Inter en Indy Boonen en Ilias Moutha-Sebtaoui bij Manchester United. Er worden echter vraagtekens geplaatst achter transacties met jeugdspelers die, al dan niet onder druk van makelaars, op piepjonge leeftijd en ten koste van hun studies in andere landen worden gedropt.

...