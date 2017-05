'Spelersmakelaars verwachten een drukke zomer, waarin vooral Belgen gegeerd zullen zijn'

Oké, volgende week zijn er nog interlands tegen Tsjechië (maandagavond, vriendschappelijk) en in Estland (vrijdag) maar de Jupiler Pro League sluit zijn seizoen vanavond in Oostende af met een duel tussen KVO en KRC Genk. Inzet: een Europees ticket. Voor de Limburgers het einde van een zeer lang seizoen, hun eerste wedstrijd dateert al van 14 juli, Europees tegen Podgorica. Het duel aan de kust is straks het 65e, een record in Europa.

Verbaasd waren we toen de naam van Albert Stuivenberg niet de top drie van de genomineerden haalde bij de verkiezing van Trainer van het Jaar. Het uiteindelijk net niet halen van play-off 1 gaf allicht de doorslag, maar - en dat zeggen we met alle respect voor het werk van Felice Mazzu - wat KRC Genk onder de Nederlander liet zien, was indrukwekkend. Aanvallend voetbal, hoog druk, veel beweging, en schakels die, hoe belangrijk ze individueel ook leken te zijn, op het eerste gezicht moeiteloos konden worden vervangen. Zelfs Alejandro Pozuelo kon de voorbije weken worden gemist, de trein rolde gewoon door. Voor elk probleem had Stuivenberg een oplossing. Ook geholpen door zijn directie, dat moet gezegd. Met Mathew Ryan, Sander Berge, Jean-Paul Boëtius, Siebe Schrijvers en de uit blessure teruggekeerde Roeslan Malinovski is er na Nieuwjaar misschien zelfs nog meer kwaliteit dan onder Peter Maes. In Genk kon je zaterdag de naam van Charly Musonda Jr horen vallen als eventuele versterking. Van zijn Spaanse passage onthouden we haast nog meer zijn selfie met Cristiano Ronaldo dan zijn sterke debuut voor Real Betis. Geef hem snel in de handen van een goeie coach, zouden we zeggen.

'We leven in een maatschappij die altijd maar verandering wil', zei Arsène Wenger zaterdag na zijn zevende FA Cup, een record. Gisteren/dinsdag was er raad van bestuur bij Arsenal en werd beslist, in aanwezigheid van de Fransman, over een langer verblijf. Sommigen willen een directeur voetbal boven de Fransman zetten, hij is daar radicaal tegen. In Genk was dat onder Maes een probleem, de relatie met zijn directe beleidsmensen. Stuivenberg lijkt er minder last mee te hebben. Als Wenger zich kan vinden in de eisen en aanblijft - de Fransman liet zaterdag weten nog heel veel zin te hebben - ligt er een contract voor nog eens twee seizoenen klaar en begint hij in juli aan zijn 22e seizoen bij de Gunners.

Daar kunnen ze op Standard en Club Brugge alleen maar van dromen, van een trainer die 22 jaar blijft. In beide steden weten ze al lang dat er een nieuwe coach moet komen, maar nemen ze met de beslissing hun tijd. Omdat ze weten dat het aanstellen van een opvolger voor Aleksandar Jankovic en Michel Preud'homme een heikele zaak is. De Rouches polsten Preud'homme, maar dat bleek te vroeg. Bij de Bruggelingen vond Vincent Mannaert intern al snel te weinig gehoor bij zijn pleidooi voor Francky Dury. Dat die geruchten vervolgens weken bléven lopen, vonden ze in Waregem, waar ze al snel andere signalen kregen, dan weer zeer vreemd.

In het kader van ons dossier over transfers hadden we de voorbije week veelvuldig contact met spelersmakelaars. Ze verwachten allemaal een drukke zomer, waarin vooral Belgen gegeerd zijn. Clubs uit de tweede helft van het klassement zetten forse sommen op de hoofden van hun talenten. Twee miljoen voor Jordi Vanlerberghe, 3,5 miljoen voor Mats Rits, ... Het wordt wachten op de zomersolden voor geïnteresseerden als Anderlecht of Club toehappen.

Dat Anderlecht Sven Kums terughaalde na het vertrek van Youri Tielemans hoeft niet te verrassen. Belgen zijn nodig, gezien de aanpassingen die er komen. Tot nu moest een A-kern acht en een wedstrijdblad zes spelers tellen die voor hun 23e minstens drie jaar in België voetbalden. Vanaf het seizoen 2018/19 worden die regels een beetje strenger. Dan moeten drie van die acht in de kern en twee van de zes op het wedstrijdblad dat cijfer van drie jaar al halen voor hun 21e. Clubs hebben twee transferperiodes om zich aan te passen.

DOOR PETER T'KINT

Voor elk probleem had Albert Stuivenberg bij KRC Genk een oplossing.