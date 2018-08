Sporting Lokeren snakt naar een nieuw elan

In zijn 400e wedstrijd als trainer in de Belgische eerste klasse wist Peter Maes toch een puntje mee te nemen uit Stayen. Het eerste punt van Lokeren in deze nieuwe jaargang was broodnodig om een vroegtijdig crisissfeertje te vermijden. Vorig seizoen kostte een nul op zes na twee speeldagen al de kop van Runár Kristinsson. Eigenlijk waren ze op Daknam best tevreden over het werk van de voormalige spelverdeler uit IJsland - de voorbereiding was veelbelovend - maar de opportuniteit om gewezen succescoach Maes terug te halen, konden ze niet laten liggen, klonk het toen unisono bij voorzitter Roger Lambrecht en technisch directeur Willy Reynders. De glorietijden zouden terugkeren.

