'Standard beëindigt samenwerking met coach Jankovic'

Jankovic (44) betaalt met zijn ontslag de prijs voor de tegenvallende resultaten van de Rouches. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De club heeft het bericht nog niet bevestigd. De Serviër volgde begin september na amper vijf speeldagen Yannick Ferrera op, die hem op zijn beurt verving bij KV Mechelen.

Onder Jankovic slaagde Standard er niet in een plaats in play-off 1 af te dwingen. De Luikenaars beëindigden de reguliere competitie pas als negende en werden verwezen naar play-off 2. Daarin loopt het momenteel evenmin. Met 2 op 9 staat Standard pas vijfde in groep A.

Het 2-2 gelijkspel vrijdag tegen Union bleek voor het Standardbestuur de spreekwoordelijke druppel. Ook de Luikse supporters drongen inmiddels op zijn vertrek aan.