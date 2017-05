Standard lanceert jonge doelman: 'Noem hem Arnaud, niet Bodart'

Ondertussen zijn ze in play-off 2 ook bezig aan hun laatste week, in de schaduw van play-off 1 en de titelstrijd. Met vanavond op de voorlaatste speeldag in 2A (20u30): Waasland-Beveren - Standard. Bij de start van de play-offs was er even decompressie bij de Waaslanders. Gevolg: drie nederlagen op rij, negen tegengoals. Toen klopte voorzitter Huyck eens hard op tafel, kwam er intern duidelijkheid over het afscheid van de minzame Cedo Janevski en werd de knop omgedraaid. Volgden vier zeges en nog een keer verlies.

Een van de ontdekkingen was de 21-jarige Aaron Dhondt, een aanvaller. Opgeleid door Club Brugge, dan met een poging tot doorbraak verhuisd naar Cercle, vervolgens een stapje terug naar derde klasse (Izegem) en vorige zomer door Waasland-Beveren weer opgepikt en klaargestoomd voor het grote werk. De weg naar de top is er soms een met bochten. Tijdens de reguliere competitie raakte hij maar moeilijk bij de selectie (7 selecties en slechts 11 speelminuten in twee wedstrijden), maar in play-off 2 volgde de doorbraak. Eerst via invalbeurten, later met basisplaatsen. In Mechelen, toen hij voor de eerste keer mocht starten, raakte hij al op het notaboekje van wat waarnemers. Achter zijn naam de omschrijving: interessant, te volgen. Vanavond start hij voor de derde keer op rij.

Het lijkt, tot in 2020 het format weer verandert, het enige doel van play-off 2: jong talent een kans geven. Wat ons betreft zou het best nog wat meer mogen. Zoals Club Touba lanceerde of in Waregem Bostyn in doel mocht, zo zou het nu moeten wemelen van jong talent in play-off 2. Jongeren met honger, die hun kans grijpen in wat toch meer is dan de vriendschappelijke duels straks tijdens de voorbereiding, waarin ze zich vaak wél mogen tonen.

De neef van

Bij Standard staat er vanavond ook zo eentje onder de lat. Arnaud Bodart, neef van Gilbert, die ooit Preud'homme op de bank hield. Toch wel straf gezien diens parcours in de tweede helft van zijn carrière. Bodarts leven na de sport was er een van veel vallen en opstaan, maar als voetballer was hij Belgische top. Daarom is het wat vreemd dat ze in Luik nu zeggen, bij het lanceren van de jonge doelman, dat we hem beter Arnaud noemen, niet Bodart. De jonge keeper mag best trots zijn op de sportieve prestaties van zijn oom.

Anderzijds... Gisteren flitsten op televisie nog wat beelden voorbij van Gilbert Bodart in doel van Standard. Die had duidelijk ook mindere momenten. Dan heeft Filip Vande Walle, keeperstrainer van Arnaud Bodart, wel weer gelijk: het vak is inmiddels helemaal anders. In die zin zal de ene Bodart de andere nooit zijn. En is een keuze om hem in de luwte van play-off 2 te laten debuteren, ver van het met een keeperstraditie beladen Sclessin, uitstekend.

Zonen (of neven) van goeie voetballers moeten zich sowieso een voornaam verdienen. Arnaud deed ons denken aan Justin Verlinden, de zoon van Dany. Begon als doelman, werd daarna, de vergelijkingen met zijn vader beu, veldspeler, keerde als rechtsachter terug van Standard naar West-Vlaanderen en KV Oostende, om daar vervolgens te ontdekken dat zijn passie (en zijn voetbaltoekomst) toch ... onder de lat lag. Had voor een doorbraak in eerste klasse zijn lengte tegen en probeert het volgend seizoen in 1A bij de amateurs van Knokke.