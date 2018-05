Standard mengt zich in titelstrijd na forse uithaal tegen Racing Genk

Wintertransfer Mehdi Carcela was nog maar eens de uitblinker bij de Rouches. De Marokkaan opende na negen minuten de score in een sfeervol Sclessin. Genk wist toen al dat het een lastige avond tegemoet zou gaan. Het bleef echter min of meer spannend tot het tweede Luikse doelpunt: dat kwam na 51 minuten op naam van Renaud Emond, op assist van wie anders dan Carcela. De ingevallen Alejandro Pozuelo liet even later voor een halfleeg doel op onverklaarbare wijze de aansluitingstreffer liggen en dat bleek de doodsteek voor de Limburgers, die een wisselvallig parcours in deze play-offs voorleggen en inmiddels naar de laatste plaats zijn afgezakt.

In de slotfase vielen er nog drie doelpunten te noteren in Luik. Edmilson Junior voerde een van zijn raids op de flank uit en borstelde het leer in de verste hoek (3-0). De ingevallen Duje Cop tekende enkele minuten later voor het vierde doelpunt, Carcela zette na 88 minuten de kers op de taart met zijn tweede van de avond (5-0). In de toegevoegde tijd had de score zelfs nog hoger kunnen oplopen.

Titelstrijd ligt weer volledig open

Met deze zege mengen de Rouches zich steeds meer in het titeldebat. Met 16 op 21 volgt de ploeg in vorm in deze play-offs op twee punten van Anderlecht en zijn ze genaderd tot op vier punten van leider Club Brugge, dat zondag tegen Anderlecht zijn eerste thuisnederlaag in bijna tweeënhalf jaar leed.

De titelstrijd ligt dus volledig open, met de Rouches die nog zowel tegen Club als Anderlecht moeten. Donderdag gaan ze op bezoek bij Anderlecht, terwijl de Bruggelingen met het mes op de keel naar Charleroi trekken. Op de negende speeldag staat Club voor de lastige verplaatsing naar Sclessin, terwijl Anderlecht naar het moegestreden AA Gent gaat. Op de slotspeeldag zijn er voor Club en Anderlecht thuiswedstrijden tegen respectievelijk Gent en Genk, en sluiten Charleroi en Standard het seizoen af met de Waalse derby op Mambourg.