S/VM: Nog voor het einde van play-off 2 is Aleksandar Jankovic alweer weg bij Standard. Wat nu voor de Rouches?

Jacques Sys: 'Standard moet eerst de kleedkamer uitkuisen voor het een nieuwe trainer zoekt. Want wie wil daar nu nog aan de slag? Over Muslin waren de spelers niet tevreden en nu waren ze ook Jankovic al beu. Ze pikten zijn straftraining niet en waren ontevreden over zijn tactische keuzes. Willen ze dan enkel een luilekker leventje? Stellen de spelers zichzelf wel eens in vraag? Je moet natuurlijk niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar het is duidelijk dat er momenteel te veel verwende kinderen voetballen bij de Rouches. Misschien volgt er wel een kleine déclic nu Jankovic vertrok, maar play-off 2 is sowieso al een verloren zaak voor Standard.'

'Ook het bestuur blijft niet buiten schot. Hoe kan je nu zo lang blijven klungelen? Je zou nochtans veronderstellen dat er voldoende knowhow in huis aanwezig is: Daniel Van Buyten, Olivier Renard, dat zijn geen sukkelaars. Vroeger keerde alles zich tegen Roland Duchâtelet, maar je moet vaststellen dat het onder het bewind van Bruno Venanzi niet beter is geworden. Standard zit nu aan 14 trainers in 10 jaar. De neergang van zo een passionele, historische club is dramatisch voor het Belgische voetbal.'

S/VM: AA Gent wint 0-1 op Charleroi en komt zo op gelijke hoogte van Club Brugge, dat niet verder kwam dan een gelijkspel op Zulte Waregem. Gent staat nu tweede, staat het die plaats nog af?

Jacques Sys: 'Gent haalt 7 op 9, Club 2 op 9, dat is toch al een serieus verschil. Bovendien: Gent speelt simpelweg beter voetbal. Gedisciplineerd, verdedigend sterk en offensief efficiënt. Zo behouden ze nog een waterkansje op de titel, maar ik zie hen tweede eindigen. Cruciaal waren de wintertransfers, die stuk voor stuk meevielen en steeds beter integreerden in het geheel. Hein Vanhaezebrouck stelde een complementaire groep samen. Het resultaat was al te zien op het einde van de reguliere competitie, ook al moesten de Buffalo's nog zwoegen om in PO1 te geraken.'

'Bij Club Brugge spreekt men van mentale vermoeidheid, maar dat is lachwekkend. Een ploeg die vorig seizoen kampioen speelde zou in deze fase van de competitie mentaal moe zijn?! Dat kan niet. Ze beginnen al te vaak slap aan de match, dat was tegen Zulte Waregem weer maar eens het geval.'

'De boodschap van Michel Preud'homme blijkt niet meer door te komen en het is stilaan duidelijk dat de ploeg nood heeft aan een nieuwe schwung. Het zou in die zin goed zijn dat er komende zomer een nieuwe trainer komt. Maar ik wil niet spreken van het jaar teveel voor Preud'homme, dat is praat achteraf. Het was niet meer dan logisch dat Club na de titel vorig seizoen doorging met hem en niets garandeert dat deze mentale wisselvalligheid er niet zou gekomen zijn met een andere trainer aan het roer.'

'Club moet nú de knop omdraaien wil het nog een woordje meespreken in het titeldebat. De kwaliteit hebben ze, dat bewees de vorige campagne. De topper komende zondag op het veld van Anderlecht wordt cruciaal. Anderlecht, dat dit seizoen eigenlijk teert op de waarden die Club altijd zo typeerden: karakter en collectiviteit.'

S/VM: Philippe Gilbert schrijft na de Ronde van Vlaanderen ook de Amstel Gold Race op zijn naam. Mag hij zich daarmee dé man van het voorjaar noemen?

Jacques Sys: 'Samen met Greg Van Avermaet, ja. Want je mag toch niet vergeten wat die neerzette: Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix. Ik vind het ook jammer dat Peter Sagan zoveel tegenslag kende, want hij was in vorm en is een man die de koers altijd kleur geeft.'

'Maar wat Gilbert in de Amstel opvoerde, was héél straf. Zeker als je dan achteraf verneemt dat hij bij zijn val eerder in de koers een nierkneuzing opliep. Hoe hij in de finale tot drie keer toe aanzet op de Bemelerberg en dan nog een zeer sterke renner als Kwiatkowski klopt: indrukwekkend. Jammer dat Gilbert door die gekneusde nier forfait moet geven voor de Ardeense klassiekers, want de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn koersen die hem liggen.'

'Ik moet toegeven dat het verbazend is hoe hij zichzelf heruitvindt bij Quick-Step. Die pluim mag ook ploegleider Patrick Lefevere op zijn hoed steken. Hij nam het risico om Gilbert in te halen na die magere jaren bij BMC en wordt daar nu voor beloond.'