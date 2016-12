Standard onderneemt actie: tot play-offs geen supporters meer bij uitwedstrijden

'Het is compleet onaanvaardbaar dat het sportieve aspect van een wedstrijd bepaald kan worden door het gedrag van een handvol individuen op de tribunes', klinkt het in een communiqué op de clubwebsite. 'Daarom zal Standard minstens tot het einde van de reguliere competitie geen tickets meer beschikbaar stellen voor uitwedstrijden. Het in onmogelijk om na te gaan of de plaatsen op de tribunes ingenomen worden door echte supporters van de club. Standard neemt zo spontaan een nooit geziene maatregel in de geschiedenis van het Belgisch voetbal'.

Gevolgen

Naast deze maatregel anticipeert Standard ook op een mogelijk gevolg van de stopzetting van de wedstrijd van zondag. Volgens het bondsreglement zal geen van beide ploegen punten overhouden aan de stilgelegde match.

'Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd staakt na toepassing van de procedure bij verbaal geweld (spreekkoren) of bij wanordelijkheden buiten het speelveld, wordt de wedstrijd met forfaitcijfers verloren door de ploeg waarvan de supporters aan de basis liggen van de incidenten, of worden er geen punten toegekend indien de incidenten veroorzaakt werden door zowel de supporters van de thuisploeg als van de bezoekende ploeg', stipuleert artikel 1917.3.

Voorlopig is het wachten op het rapport van scheidsrechter Gumienny en de aanwezige Match Delegate. Bij Standard zijn ze in ieder geval niet gediend met een eventuele forfaitnederlaag. 'Standard aanvaardt niet dat de punten van de wedstrijd in kwestie niet toegekend zouden worden', klinkt het fel. 'Zo'n beslissing zou een extreem gevaarlijke afwijking voor het voetbal betekenen.'

De Luikenaars hebben hun dossier al goed voorbereid, blijkt uit de mededeling op hun website. 'Voor absoluut identieke feiten (tijdelijke onderbreking van een match) kunnen twee voetbalclubs op een volledig verschillende manier gestraft worden (een boete in het ene geval en puntenaftrek in het andere geval)', klinkt het. 'Het laatste geval, als voorbeeld, waar supporters van Charleroi de oorzaak waren van de onderbreking van de wedstrijd tegen STVV op 29 oktober 2016, resulteerde in louter een boete voor de club. Daarom zou het incoherent zijn dat Standard voor gelijkaardige feiten zwaarder bestraft zou worden, simpelweg omdat ook de supporters van de andere ploeg incidenten pleegden tijdens diezelfde wedstrijd. De competitie zou daardoor onherstelbaar verstoord worden. De wil van iedereen moet zijn om alle relschoppers te verbannen uit de stadions. Het is daarom ondenkbaar dat een aantal regels hun daden zouden versterken, door hen de macht te geven om de uitslagen van wedstrijden te beïnvloeden'.

Scheidsrechter

Tot slot is Standard niet mals voor Gumienny. 'De scheidsrechter van deze wedstrijd had moeten ingrijpen en de keeper van Charleroi (Nicolas Penneteau) erop moeten wijzen, te stoppen met de supporters onnodig te provoceren, met het risico dat de wedstrijd op eender welk moment zou onderbroken kunnen worden'.

'Enerzijds toont het totale verbod op het bijwonen van uitwedstrijden door de supporters aan dat Standard er alles aan doet om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Anderzijds zal Standard er alles aan doen om op gelijke voet behandeld te worden als zijn tegenstanders en om zijn belangen in deze zaak stevig te verdedigen zodat de sportieve eerlijkheid volledig gerespecteerd wordt', besluit Standard.

Voorlopig is het wachten op nieuws vanuit het bondsgebouw, maar dit dossier zal in ieder geval een lange staart krijgen. (Belga/KVDA)