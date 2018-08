Standard: opnieuw populair bij de Vlaamse pers

Het vertrek van Roland Duchâtelet en de twee turbulente seizoenen in play-off 2 die daarop volgden, waren voor de Vlaamse media voldoende om Standard massaal te ontvluchten.

Vorige zomer, toen de club met Ricardo Sá Pinto een onbekende weg insloeg en zichzelf probeerde herop te bouwen, geraakten de Rouches zelfs niet uit de schaduw van het Antwerp van Luciano D'Onofrio.

In het zuiden van het land moest Standard uiteraard niet aan media-aandacht inboeten, maar de uitstraling die de club had in de gloriejaren van het trio Witsel- Jovanovic- Defour en zelfs onder het bewind van de excentrieke Duchâtelet, leek het onderweg kwijt te zijn geraakt.

De terugkeer van de verloren zoon heeft de situatie grondig veranderd. Michel Preud'homme is een van de weinige figuren in de Belgische voetbalwereld die zowel in Vlaanderen als in Wallonië populair zijn.

De ex-coach van Club Brugge weet hoe hij het systeem kan bespelen en hij kan tegelijk rekenen op de steun van enkele Vlaamse zwaargewichten bij de geschreven pers en bij de radio. Sinds Standard de terugkeer van Preud'homme aankondigde, staan de Luikenaars weer in de spotlights van de nationale pers.