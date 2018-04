Standard pakt derde plaats na spektakelrijk duel tegen AA Gent

De Buffalo's begonnen furieus aan de partij, met al in de eerste minuut een schot van Roman Yaremchuk dat voorlangs scheerde. Het spel ging goed op en neer, met een hoofdrol voor Lovre Kalinic: de Kroatische doelman pareerde in de 24e minuut een kopbal van Kostas Laifis. Even later liet diezelfde Kalinic zich negatief opmerken met een pass in de voeten van Edmilson, die verrast reageerde en een slecht schot afleverde. Net voor de rust glipte Moses Simon met een snedige versnelling op de rechterflank voorbij Collins Fai en legde de bal panklaar op het hoofd van Rangelo Janga, die het leer van dichtbij tegen de netten kopte. Op slag van rust kon Kalinic nog de gelijkmaker van Renaud Emond verhinderen. De Standard-spits tikte al vallend een vrije trap aan, maar de Gentse doelman pakte uit met een reflex.

Standard-Trainer Ricardo Sa Pinto greep in tijdens de rust en wisselde de met geel geboekte Uche Agbo voor Gojko Cimirot. Zeven minuten na de pauze bedankte Cimirot voor het vertrouwen met de gelijkmaker. De Bosniër schoof de bal voor doel, Kalinic ging te traag tegen de grond om de poging te ontzetten. Vijf minuten later jaagde Edmilson de 1-2 tegen de netten na een warrige fase in de zestien.

In de daaropvolgende fases was Gent via een doorgebroken Janga en een geplaatst schot van Yuya Kubo gloeiend dicht bij de gelijkmaker, maar telkens stond Guillermo Ochoa pal. Bij de volgende Gentse aanval moest de Luikse goalie zich dan toch gewonnen geven, maar na consultatie van de tv-beelden door scheidsrechter Jonathan Lardot werd de gelijkmaker van Janga afgekeurd door een duwfout van de spits uit Curaçao. De Gentenaars leken daarna van slag en kwamen nog moeilijk in hun spel. Na handspel van Standard-verdediger Giorgios Koutroubis in de eigen zestien zocht scheidsrechter Lardot opnieuw zijn toevlucht in de tv-beelden: de bal ging op de stip. Yaremchuk trapte de strafschop te slap en te centraal, waardoor Ochoa kon redden.

In het slot van de match zette Gent nog alles op alles: Kalinic rukte op naar voor op een vrije trap, die in de voeten van Standard belandde. De Gentse keeper was niet op tijd terug en Luis Pedro Cavanda trapte de bal in het lege doel.

Standard stijgt naar plaats drie, op twee punten van Anderlecht. De Gentenaars zakken na een zwakke 1 op 12 naar de vierde plaats en zullen nog moeten knokken om Europees voetbal. Racing Genk en Charleroi volgen namelijk op respectievelijk één en twee punten.