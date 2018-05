Standard-smaakmaker Edmilson Jr: 'Sá Pinto heeft hier orde op zaken gesteld'

De flankaanvaller noemt dit de beste periode sinds hij begin 2016 naar Standard terugkeerde, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. 'Het is net alsof we één grote familie zijn. We vechten voor elkaar, we trekken samen ten strijde. De twee voorbije seizoenen misten we die ingesteldheid, maar zodra Sá Pinto bij ons kwam, wisten we dat dat zou veranderen.'

'Er is in het begin ook veel gebeurd wat tegen Standard gericht was', komt Edmilson nog eens terug op die moeilijke eerste maanden van het seizoen. 'Dat had in de kleedkamer kunnen leiden tot botsingen tussen de spelers, maar Sá Pinto kreeg dat 's anderdaags steeds onder controle, hij kon ons telkens geruststellen. Hij heeft veel ingepraat op ons, je voelde meteen dat hij op hoog niveau had gevoetbald.

'Hij heeft een hecht geheel gemaakt van ons. Niet alleen van de spelersgroep, maar van iedereen binnen de club. Vorig jaar deed iedereen wat hij wilde, zowel de spelers als de bestuurders. Sá Pinto heeft orde op zaken gesteld. Dit keer hebben we een hecht team, op maar ook naast het veld. We zijn een echte familie nu.'

De sterkhouder van de Rouches maakt de vergelijking met de vorige seizoenen: 'Je voelde dat sommigen niets voor de ploeg over hadden. Ze deden hun ding in de marge, maar dachten daarbij alleen aan zichzelf. Er waren trainers die niets durfden te zeggen tegen die namen, die er vandaag niet meer zijn.

'Sá Pinto trekt zich niets aan van wie je bent. Als hij je iets moet zeggen, doet hij dat in het gezicht. Dat heeft ons geholpen. Zo'n trainer misten we, iemand met ballen aan zijn lijf, die ons de nodige grinta kon bij brengen. Wat we dit jaar meemaken, is van een heel andere orde dan wat we hier tevoren beleefden. De sfeer in de kleedkamer is fantastisch. Zodra we aankomen, wordt er muziek gespeeld, vooral Congolese. (lacht) We dansen en lachen allemaal samen: Belgen, Afrikanen, Oost-Europeanen. We hadden ook vertrouwen nodig, en resultaten, want spelers die fantastische dingen tonen hadden we al.'

Onder Sá Pinto werd ook Edmilson Jr een betere speler, erkent hij in Sport/Voetbalmagazine: 'Meteen bij zijn komst benadrukte hij dat ik mijn statistieken moet verzorgen. Hij benadrukt de hele tijd dat ik altijd recht op doel moet proberen af gaan, vaker op doel schieten. Ik vind wel dat ik in die aspecten beter geworden ben.'