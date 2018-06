Standard-voorzitter Venanzi: 'In oktober met Yves Vanderhaeghe gesproken'

Michel Preud'homme wordt niet alleen trainer van Standard, maar zal ook een zitje krijgen als vicevoorzitter van de club. Ongezien. Voorzitter Bruno Venanzi verduidelijkt: 'Michel zal op de hoogte zijn van de financiën. Dat is het enige grote verschil. Als Olivier Renard een speler die Michel aanbrengt afraadt, dan zullen we die speler niet nemen.

'Ik heb hem tot vicevoorzitter benoemd omdat hij de ambitie heeft om de club nog meer te professionaliseren. En er is nog veel werk op alle niveaus. Ik wil de beste grasmat, ik wil het mooiste stadion - als de deadline gerespecteerd wordt beginnen de werken eind 2019 - en ik wil de beste jeugdacademie.'

Wat iedereen wil weten: van wanneer dateren de eerste contacten met Preud'homme? Venanzi: 'Van september vorig jaar. We hebben elkaar op een golfbaan ontmoet. Daarna heb ik hem in Bordeaux opgezocht en toen hebben we voor het eerst over voetbal gesproken. Maar op dat moment overwoog ik helemaal niet om hem naar Standard te halen, want hij had duidelijk gezegd dat hij zijn sabbatjaar wilde uitdoen.'

'Vanaf november voelde ik dat Michel opnieuw honger had naar voetbal. Ik ben erachter gekomen dat voetbal hetzelfde effect heeft op een mens als drugs. Het is héél verslavend. Bij Michel was de behoefte naar voetbal er opnieuw. En zijn liefde voor Standard is al die jaren intact gebleven. Ik weet dat hij twee jaar geleden gekwetst was door het gedrag van de Standardsupporters. Na de 2-0 tegen Club Brugge zongen ze 'Allez Michel, chante avec nous'.

'Uit onze gesprekken bleek ook dat hij geen zin meer had in een kortetermijnjob. Hij heeft meteen de toon gezet. "Het project Standard interesseert mij. Op voorwaarde dat het met jou is en dat het iets voor de lange termijn is. En voor Bordeaux en de nationale ploeg wil ik de deur op een kier laten staan." Ik blijf erbij: de voetbalbond had hem anderhalf jaar geleden moeten aantrekken.'

S/VM: Wanneer werden de afspraken op papier gezet?

Venanzi: (ontwijkend) 'Hoewel we al een akkoord hadden, gaf Michel aan dat ik altijd gebruik kon maken van de achterdeur. 'Als je Ricardo wil houden, dan verscheuren we wat er op papier staat.'Ik heb toen op verschillende tijdstippen nog gesprekken gevoerd met Ricardo.'

S/VM: Terwijl u al wist dat Preud'homme hem zou opvolgen?

Venanzi: 'Er stond nog niets officieels op papier. Ik ben dus uit voorzorg met Ricardo verder blijven onderhandelen - het zou getuigen van slecht beheer mocht ik dat niet gedaan hebben. Het contract van Ricardo zou trouwens automatisch verlengd worden bij het bereiken van play-off 1. De voorwaarden van zijn eerste contract waren best aantrekkelijk, maar hij meende recht te hebben op een beter contract. Daarom heb ik met hem rond de tafel gezeten. Je zou het zo kunnen samenvatten: Ricardo was de beste keuze om op korte termijn iets te realiseren, maar Michel was de geknipte man voor ons project op middellange en lange termijn.'

S/VM: Hebben de extreme stemmingswisselingen van Sá Pinto u nooit aangespoord om hem te ontslaan?

Venanzi:'Ik wist dat er een dag zou komen dat ik een beslissing zou moeten nemen. Daarom heb ik in oktober onder andere met Yves Vanderhaeghegesproken. Uiteindelijk hebben we Ricardo toch in het zadel gehouden. Hij mag beweren wat hij wil, maar op een bepaald moment was hij alle steun kwijt binnen de club. Alleen Renard en ik bleven over.'