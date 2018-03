Standard wint bekerfinale na geluksgoal in verlengingen

Renaud Emond was de matchwinnaar voor de Luikenaars met een goal, twee minuten in extra tijd.

De Standard-fans staken het vuur nog voor de aftrap aan de lont. Met Bengaals vuur zorgden ze voor een enorm rookgordijn. Met enkele minuten vertraging floot scheidsrechter Lardot de bekerfinale op gang.

In een gesloten openingsfase waren de Rouches het gevaarlijkst. Emond en Marin dreigden, maar gescoord werd er niet. Na 25 minuten nam Genk het commando over. Karelis zag een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel en Colley en Aidoo waren gevaarlijk met het hoofd. Aan de overkant kopte Luyindama net naast. Na een spannende, maar niet altijd hoogstaande, eerste helft gingen beide partijen rusten bij 0-0.

Verzand

Standard kwam na rust het best uit de kleedkamers. Edmilson, Fai en Marin probeerden het met afstandschoten, maar konden hun pogingen niet kadreren. Voorbij het uur verzandde de partij helemaal. Beide teams leken zich naar verlengingen te slepen. In het slot nam Genk nog even het heft in handen. De ingevallen Samatta (via Fai naast) en Aidoo (via Gillet naast) waren dichtbij de 1-0, maar de verlossende treffer kwam er niet binnen negentig minuten.

Er kwamen verlengingen aan te pas en daarin was het meteen raak voor Standard. Renaud Emond, twee jaar geleden invaller tijdens de gewonnen bekerfinale tegen Club Brugge, scoorde na twee minuten in de extra tijd met het hoofd. Het was een goal die Genkdoelman Vukovic had kunnen stoppen, maar die hem op de een of andere manier ontglipte.

Genk ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker en pogingen van Seck, Pozuelo en Malinovskyi drongen Standard in het defensief. De Rouches, die in het slot te pas en te onpas probeerden tijd te winnen, overleefden echter en veroverden hun achtste Beker. Genk, dat Nastic in de toegevoegde tijd nog zijn tweede gele kaart zag pakken, verliest, na vier gewonnen finales, voor het eerst de eindstrijd.