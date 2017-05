Standardvrouwen pakken zevende opeenvolgende titel

De eerste editie van de Super League baarde net als vorig seizoen een muis. De titelrace tussen Anderlecht, Standard en AA Gent was razend spannend, maar het einde was ontluisterend. Standard blikte Eva's Tienen in met maar liefst 17-0. Een score die je in het vrouwenvoetbal enkel nog bij de jeugd tegenkomt. 'Dit is geen reclame voor het Belgische voetbal', zegt Dominique Reyns, voorzitster van Gent Ladies. 'We werken keihard om het imago van het vrouwenvoetbal op te vijzelen en dan krijg je zo'n uitslag...'

Bloedarmoede

Eigenlijk legde de titel van Standard opnieuw de tekortkomingen van het Belgische voetbal bloot. Een competitie waarin dezelfde club zeven keer na elkaar het kampioenschap wint, lijdt duidelijk aan bloedarmoede. De komende jaren moeten Anderlecht en Gent Ladies recordkampioen Standard van de troon proberen te stoten. Vooral in de Arteveldestad zijn ze overtuigd dat de Luikenaars terrein aan het verliezen zijn. Met een beetje geluk was het Gent dit seizoen al gelukt: drie speeldagen voor het einde hadden de Buffalo's hun lot nog in eigen handen. Uiteindelijk moesten ze hun meerdere erkennen in een Standard dat in het tussenseizoen leeggeplunderd werd en vier punten moest afgeven wegens het opstellen van de niet-speelgerechtigde Imke Courtois.

Het zegt veel over de weerbaarheid van Standard en de competitiviteit van de concurrentie. Maar de kloof tussen de top drie en de rest is nog groter. Als de sterkte van een competitie zich laat afmeten aan de waarde van de laatste in de stand, moet België zich grote zorgen maken. Eva's Tienen ging helemaal in het rood in deze jaargang: het verloor 21 matchen, sprokkelde slechts 3 punten en incasseerde 130 doelpunten. De Vlaams-Brabanders gaven twee keer forfait na het massale afhaken van de A-ploeg en moesten het seizoen afwerken met de B-ploeg en speelsters uit provinciale.

Aantrekkelijker

Met het wegvallen van Eva's Tienen moet de Super League volgend seizoen noodgedwongen met zes verder. De clubs wachten nu op een initiatief van de KBVB om de competitie te reanimeren en hun voorkeur gaat meer dan ooit uit naar een vernieuwde BeNe League. Clubs klagen al een tijdje dat de vrouwenafdeling binnen de voetbalbond al zijn geld en energie steekt in de Red Flames - iets wat bij de KBVB niet wordt tegengesproken.

Aan de Houba De Strooperlaan hekelen ze dan weer het gebrek aan drive bij veel clubs. 'Clubs uit eerste klasse kregen tot 30 april om een licentie aan te vragen voor de Super League, maar er was helemaal geen interesse', zucht Marc Lesenfants, voorzitter van het Belgische vrouwenvoetbal. 'Veel meisjes spelen liever voor hun plezier dan zich te manifesteren op het hoogste niveau. Ten vroegste in het seizoen 2018/2019 willen we de vrouwen in een nieuwe competitieformat laten voetballen. Met of zonder Nederlandse clubs.'

Beker

Komend weekend mogen Anderlecht en Gent na hun gemiste kans op de titel in het Mechelse AFAS-stadion onder elkaar uitmaken wie de beker van België in de prijzenkast mag steken. Vorig jaar klopte Lierse Anderlecht. Een paar weken later werd het profteam van Lierse ontbonden.

Alain Eliasy