'Steeds weer moet Yves Vanderhaeghe zichzelf bewijzen'

De mercato is voorbij, het kampioenschap kan definitief beginnen. Sinds de competitiegids van dit blad op 25 juli verscheen, zijn er nog 97 ingaande en 71 uitgaande transfers gedaan. Aanleiding genoeg om verderop in dit magazine een uitneembaar katern te maken, met alle nieuwe kernen. Gewoon waanzinnig is de transferperiode deze zomer geweest. In totaal kwam het tot 383 transferbewegingen. Er werden 188 spelers gekocht en 195 van de hand gedaan. Anderlecht sloot -- na KAA Gent (37) -- af met 32 transacties, een aantal dat voorzitter Marc Coucke graag benadrukt. Als teken van een nieuwe start die zich op alle domeinen voltrekt. Aan de hand van een voorzitter die zijn club vooral vanuit het buikgevoel lijkt te besturen en over alles co...