Stef Peeters: 'Pozuelo is de beste speler in onze competitie'

Na 32 speeldagen staat Stef Peeters met tien assists nog altijd bovenaan het Pro Assistklassement. Hoe groot acht hij de kans dat hij daar op het einde van het seizoen nog staat? Peeters: 'Ik val in herhaling: het zou abnormaal zijn mocht ik niet voorbijgestoken worden door een speler van een topploeg. Met wat ik tot nu toe heb gezien, denk ik dat Alejandro Pozuelo het zal halen. Voor mij is dat de beste speler van de competitie. Technisch is hij superieur en hij kan in de omschakeling heel snel en precies iemand voor doel zetten. Dat is weinigen gegeven. Ik ben al lang tevreden met het seizoen dat ik gedraaid heb. Ik had zelfs niet verwacht om zoveel te spelen dit seizoen.'

Thorgan Hazard had bij Zulte Waregem ooit contractueel vastgelegd dat hij alle strafschoppen, corners en vrije trappen voor zijn rekening mocht nemen. Dat bleek een efficiënte manier om zijn statistieken aan te dikken. Van een gelijkaardige clausule is bij Peeters geen sprake... Peeters: 'Dat verhaal van Thorgan Hazard kende ik niet... Bij mij is dat heel natuurlijk gegroeid tijdens de voorbereiding: in het begin mocht ik alle ballen trappen vanaf de linkerkant en vrij snel kreeg ik ook de verantwoordelijkheid voor de stilstaande fases over rechts. Een vrije trap recht voor doel is eerder iets voor Pieter Gerkens - ik moei mij daar niet mee - maar aan de zijkanten is alles voor mij.'

Ambitieus in PO2

Waasland-Beveren, Standard en Lierse lijken niet al te veel zin te hebben in play-off 2 en Union heeft geen licentie aangevraagd voor Europees voetbal. Het lijkt alsof enkel Sint-Truiden voluit voor dat Europese ticket gaat. 'Wij hadden meteen de goede flow te pakken en dat geeft de doorslag in play-off 2. Wij spelen nu twee keer op rij thuis en die wedstrijden zullen cruciaal zijn voor ons. Halen we vier punten, dan doen we tot het einde mee voor de eerste plaats. Voor de buitenwereld is dat misschien verrassend, maar ik had de voorbije maanden het gevoel dat we onder onze waarde geklasseerd stonden in de reguliere competitie. In de play-offs zie je ons echte potentieel en misschien nog belangrijker: het leeft bij ons. Het vooruitzicht op een dubbele confrontatie met Genk, dat het wellicht zal halen in de andere groep, is als speler van Sint-Truiden iets om naar uit te kijken. Als dat betekent dat wij vijf dagen langer moeten doorspelen dan de rest, dan is dat maar zo.'

(Alain Eliasy)

