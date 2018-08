Stijn Vreven (Beerschot Wilrijk): 'Voor een coach is de formule van 1B best wel uitdagend'

1. Je hebt ervaring als coach in tweede klasse met Lommel en Dessel, maar het is je debuut in het nieuwe format van 1B. Hoe hard kijk je ernaar uit om minstens vier keer tegen dezelfde ploegen te spelen?

Stijn Vreven: 'Ik denk dat er niemand uitkijkt naar een formule met acht ploegen, echt sexy kun je dat niet noemen. Anderzijds ben ik benieuwd om deze competitie te ontdekken. Als je zo vaak tegen elkaar speelt, kun je qua spelersprofielen weinig verrassen, dus moet je op zoek naar andere middelen: dat kunnen kleine verschuivingen zijn binnen de ploeg, andere tactische systemen of creativiteit op stilstaande fases. Het komt nog meer aan op details, in die zin is het voor een coach wel een uitdagende formule.'

...